王琰君带队督导重点项目建设：更多深入一线吹糠见米解决难题

13日，市委常委、常务副市长王琰君带领市发改、自然资源和规划、住建、城市管理等部门负责同志督导重点项目建设工作，现场协调解决项目推进中的问题。

13日，市委常委、常务副市长王琰君带领市发改、自然资源和规划、住建、城市管理等部门负责同志督导重点项目建设工作，现场协调解决项目推进中的问题。 13日，市委常委、常务副市长王琰君带领市发改、自然资源和规划、住建、城市管理等部门负责同志督导重点项目建设工作，现场协调解决项目推进中的问题。 王琰君先后察看翠云路输变电站、洛阳卷烟厂易地技改、洛阳职业技术学院伊滨校区、银隆新能源洛阳产业园、格力智能制造产业园等项目进展，察看凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司炫彩曲面手机玻璃生产线，详细询问企业需要市委、市政府解决的问题。随后，王琰君主持召开现场调度会，对企业反映的手续办理、施工组织等问题逐一研究破解之策，要求限期解决。 王琰君强调，抓项目就是抓发展，各级各部门要强化机遇意识、责任意识，紧盯项目建设这个“压舱石”，把心思和精力更多放在推进重点项目建设上。要强化手续办理，建立规划、土地、环评等手续“直通车”“绿色通道”，确保限期办结。要强化工程建设节点、问题解决节点，优化施工组织，确保“围墙内企业负责、围墙外政府负责”要求落实到位。要强化服务协调，坚持问题导向，更多深入项目一线、吹糠见米、解决问题，以服务高效率促进项目建设大提速。 市领导程相朝、朱美荣参加督导。(洛报融媒记者 李东慧)