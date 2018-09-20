2019中国（洛阳）房车旅游产业链大会举行

昨日，2019中国(洛阳)房车旅游产业链大会暨第二届中国国际房车旅游产业发展高峰论坛在洛阳会展中心举行，国内50余家领先房车企业参展。展会将持续至14日。 昨日，2019中国(洛阳)房车旅游产业链大会暨第二届中国国际房车旅游产业发展高峰论坛在洛阳会展中心举行，国内50余家领先房车企业参展。展会将持续至14日。 该活动由省旅游协会主办，省旅游协会房车露营分会、房车旅游网承办，洛阳会展中心协办，围绕“开着房车赏牡丹”主题，分为房车展会和房车旅游产业发展高峰论坛两部分。展会吸引了宇通、诺优、朗宸、旌航、中天、大通、江铃等国内领先房车企业参展，展出各类车型房车300余款，自行、拖挂、商务、旅居等应有尽有。此外，还展出了零部件、帐篷木屋、户外/自驾露营装备等房车旅游全产业链产品。来自全国各地的房车车友、房车爱好者纷纷赶赴洛阳，共享房车时尚大秀。 省文化和旅游厅副厅长朱建伟、副市长魏险峰出席开幕式。 （洛阳日报记者 常书香 通讯员 周亚伟）