快讯！二程理学思想当代价值高峰论坛开幕式在嵩县举行

今日8时30分，二程理学思想当代价值高峰论坛开幕式在嵩县举行，国内50多位儒学专家云集嵩县，研讨二程理学思想当代价值。

今日8时30分，二程理学思想当代价值高峰论坛开幕式在嵩县举行，国内50多位儒学专家云集嵩县，研讨二程理学思想当代价值。

开幕式上，河南省儒学文化促进会命名嵩县两程故里为河南省二程理学文化教育示范基地。

二程(程颢、程颐)理学是中国优秀传统文化的重要组成部分，是儒学发展的重要阶段。二程理学思想内容博大精深，现代价值重大，蕴含着丰富的道德思想和廉政思想，其正心、修身思想符合当代社会主义核心价值观，是亟待挖掘与弘扬的宝贵思想资源。

嵩县田湖镇程村是两程故里，是二程理学的发源地，两程故里是国家级文物保护单位。

论坛邀请北京大学、清华大学、中央党校、中国社会科学院、北京师范大学、清华大学廉政与反腐败研究中心、郑州大学、河南大学、河南师范大学、河南省委党校等50余名专家、学者，收到论文30余篇。中华孔子学会会长、北京大学哲学系教授王中江，中央党校督学乔清举，清华大学人文学院教授程钢，北京大学哲学系教授郑开，北京师范大学哲学学院教授李景林，中央党史研究室副局长薛庆超等11位专家学者将在论坛作报告，探讨二程天理与公平正义、二程大公思想的当代意义、二程节制嗜欲与干部修身、二程民本思想和二程生态文明思想等。

论坛期间，与会专家、学者还将参观嵩县两程故里家风教育基地，考察“二程当代教学法”试点学校——道兴小学等。（洛报融媒记者 余子愚 特约通讯员 罗孝民 文/图）