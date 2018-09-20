汝阳县岘山村：新居新年味

“俺做梦也想不到会住进这么好的新房子，真是感谢党和政府的好政策。”3日，正在新房子门口贴春联的李玉霞见到记者时激动地说。

张贴春联

“俺做梦也想不到会住进这么好的新房子，真是感谢党和政府的好政策。”3日，正在新房子门口贴春联的李玉霞见到记者时激动地说。

今年43岁的李玉霞是汝阳县刘店镇岘山村村民，妻子没有劳动能力，年迈的母亲不能干体力活，家庭收入全靠李玉霞平时打零工，家里生活困难，是村里有名的贫困户。

李玉霞过去的家

春节前，岘山村搬迁安置小区建成，楼高7层且安装有电梯，39户贫困村民告别破旧的老房子，住进漂亮的新房子。

漂亮的客厅

李玉霞一家不仅在去年年底摘掉了贫困户的帽子，而且搬进了面积125平方米、家具齐全的安置房。在漂亮的厨房里，看到抽油烟机、电磁炉、液化气灶一应俱全，一家人十分高兴。

旧屋换新居，这是李玉霞今年收到的最好春节礼物；新居新年味，生活越过越好，李玉霞说这是他最大的新年愿望。（洛阳日报记者 高山岳 通讯员 李景堂 文/图）