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铲鼓皮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-01 09:36

　　谁都知道，鼓皮是大鼓上不可或缺的部分，所以，制皮也是制造大鼓必不可少的工作。

　　在古代，制皮行业主要有两类产品：生皮和熟皮。鼓上张的是生皮，就是把兽皮弄得没毛，这种皮有很大的韧性，绷紧时有特别好的发音功能。

　　制作鼓皮的主要步骤是铲鼓皮，但也要经过选皮、泡皮、裁鼓皮及在其周边打孔等工序。

　　据文献记载，远古时的鼓使用的兽皮有多种，甚至有使用鳄鱼皮、犀牛皮的。后世的鼓则多用牛皮，黄牛的皮是中原地区古法制鼓的首选材料。

　　由于大鼓尺寸大(鼓面直径通常在三尺以上)，所以要选个头儿大的牛的皮。还要注意每张皮的细节，比如有无癣疮、伤痕。然后，就要铲鼓皮了。

　　鼓上用的都是去了毛的生皮，现代工艺是用药料把毛腐蚀掉，古法工艺不用药料，而用一种特殊工具大铲把毛铲掉。作业时，先在地上打两根短木桩，在木桩上横着绑一根木棍，把泡湿的牛皮带毛的一面朝上搭在横棍上，用两腿把牛皮压在横棍上，用铲刀在牛皮上由近而远地刮铲，牛毛就会像给人剃头那样被铲下来。铲好一处，再换一处，直到把整张牛皮上的毛都铲除得干干净净为止。

　　鼓皮铲好后，就要剪裁了。本着先裁大料、再拼对小料及使用“套裁”的原则，大鼓上用的皮要优先考虑，然后把牛皮均匀地紧绷在鼓圈上，至此，制皮这一道工序就完成了。（胡树青 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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