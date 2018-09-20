迎新春，送对联！博爱眼科让你感受最真最纯的年味！

临近春节
大家不是忙着买票回家
就是在忙购年货
每年的这个时候，除了置办年货
家家户户还会悉心挑选春联购买回家
都要精选一幅大红春联贴于门上
为节日增加喜庆气氛
“迎新春 送祝福”
博爱眼科特邀
洛阳书法协会的书法爱好者
为大家泼墨挥毫
奉上富有寓意的文字
一字一句，都是真诚祝福
小小的春联，满满的祝福
都说年味儿越来越淡了
博爱眼科让您体会到最浓的最真挚的年味儿！
你们家的对联准备好了吗？
小编就借着这些春联，
先给大家拜个早年啦！
特邀书法家：
廉海峰：中书协会员老城区书协副主席
韩明利：中书协会员
张东辉：中书协会员、市青年书协副主席
程相君：省书协会员瀍河区书协副主席
李建训：洛阳博爱眼科医院专家
杨海心：青少年书法家
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