迎新春，送对联！博爱眼科让你感受最真最纯的年味！

临近春节 大家不是忙着买票回家 就是在忙购年货 每年的这个时候，除了置办年货 家家户户还会悉心挑选春联购买回家 都要精选一幅大红春联贴于门上 为节日增加喜庆气氛 “迎新春 送祝福” 博爱眼科特邀 洛阳书法协会的书法爱好者 为大家泼墨挥毫 奉上富有寓意的文字 一字一句，都是真诚祝福







小小的春联，满满的祝福















都说年味儿越来越淡了

博爱眼科让您体会到最浓的最真挚的年味儿！

你们家的对联准备好了吗？

小编就借着这些春联，

先给大家拜个早年啦！

特邀书法家：

廉海峰：中书协会员老城区书协副主席

韩明利：中书协会员

张东辉：中书协会员、市青年书协副主席

程相君：省书协会员瀍河区书协副主席

李建训：洛阳博爱眼科医院专家

杨海心：青少年书法家