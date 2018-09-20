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洛阳市去年分配入住7144套公租房 为缴存职工提供租购房资金77.43亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-30 11:13

　　今日10时30分，2018年洛阳市重点民生实事完成情况住房改善专场新闻发布会举行。市住建局牵头负责的公租房建设、棚户区改造、老旧小区提升、农村危房改造等4项任务全部完成。

　　按照去年年初重点民生实事部署，我市要基本建成公共租赁住房3000套，分配入住3000套，全年为缴存职工提供租购房资金66亿元；新开工棚户区改造安置房14449套，基本建成29475套；改造提升老旧小区院落100个，重点解决老旧小区道路破损及建筑主面老化、文体活动场地设施不足、环境脏乱差、管理不到位等问题；实施农村危房改造2000户。

　　去年，市住建局自加压力，充分发挥牵头作用，与市直有关部门及相关县(市)区政府等加强协同配合，多项民生实事超额完成任务。

　　截至去年12月底，全市基本建成公共租赁住房3507套，分配入住7144套，分别完成年度任务的119%和238%，充分利用住房公积金政策，全年为缴存职工提供租购房资金77.43亿元，完成全年任务的117.3%；新开工棚户区改造安置房14449套，基本建成29475套，完成年度目标任务的100%；改造提升老旧小区院落102个，完成年度目标任务的102%；完成4类重点对象农村危房改造8548户，完成年度目标任务427.4%。(洛报融媒记者 智慧 李东慧 实习生 关勇 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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