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公租房不得转租！承租人若转租将被取消保障资格

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-26 09:50

　　近日，网传有人在网上公开发布公租房转租信息，市房管局随即展开调查，调查结果显示公租房转租信息为虚假信息。该局工作人员提醒市民，公租房不得转租，切勿轻信转租信息；若承租人转租公租房，将被勒令退回并处罚，取消保障资格，5年内不得再申请。

　　网传有人公开转租公租房

　　有网友在洛阳网“百姓呼声”上发帖称，位于洛龙区某小区的公租房，有人在58同城上公开转租，面积分为45平方米、50平方米、54平方米、58平方米等，月租金在600元至1300元。

　　发帖者称，自己在洛龙区工作，想在该区域租房。去年11月，他申请获得了我市公租房认租资格，在申请某小区的公租房时得知房源已分配完毕。今年年初，当他上网寻找其他出租房源时，无意中发现有人在网上公开转租该小区的公租房，他对此表示不解。

　　求证此乃虚假信息，正被陆续屏蔽

　　该小区是我市规模最大的公租房小区，于去年7月底开始办理入住手续。

　　“了解到网传信息后，我们随即对房源信息及其发布者展开调查，发现网站上发布的信息为虚假信息，网上房源发布者并非真正承租者。”市房管局保障一科相关负责人说，根据对该小区所有房源摸排结果来看，暂未发现私自转租公租房的情况。

　　25日，记者在58同城、安居客等提供租房信息的平台上查询，已查不到有关该公租房小区的租房信息，但有的网站平台仍有其他公租房房源的出租信息，如兴隆寨、国花宝居等。

　　“目前已向58同城信息发布平台发函，提供市财政投资建设的公租房房源名称及地点，要求其屏蔽公租房房源信息。”该负责人说，下一步还将敦促平台屏蔽各区财政投资建设的公租房房源信息，以免虚假信息误导市民。

　　此外，市房管部门工作人员加强对已分配入住公租房的监管，至少每季度进行一次全面走访。未来，我市公租房有望采用智能监控系统及人脸识别设备，确保公租房真正保障到有需要的人。

　　提醒取消保障资格，5年内不得再申请

　　据介绍，我市公租房是面向保障对象出租的政策性住房，限定建设标准和租金水平。目前，我市公租房为“简装修”，承租人仅需配置相应家电、家具即可入住。

　　市房管局工作人员提醒，根据《公租房住房管理办法》规定，对于承租的公租房，承租人不得有以下行为：转借、转租或擅自调换；改变用途；破坏或擅自装修，拒不恢复原状；在公租房内从事违法活动等。

　　有上述行为之一的，应退回公租房，按市场价格补缴从违法行为发生之日起的租金，被记入公租房管理档案，处以1000元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下但不超过3万元的罚款；承租人自腾退公租房之日起，5年内不得再次申请公租房。

　　对于从公租房承租人处转租房源的消费者，其租房权益也难受法律保障。您若发现有上述行为或网上发布有类似信息的，可拨打电话64151008举报。(洛阳晚报记者　赵佳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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