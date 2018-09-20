伊川农民举办特殊“艺术展 ” 变废为宝只为博病妻一笑

说起艺术展，您想到的是什么？享誉世界的名画？出自大家之手的艺术品？……近日，在伊川县白元镇常峪堡村四组一处农家院举办了一场特殊的“艺术展”：这里的40多件作品均出自一个普通农民之手，雕工称不上精美，所用的材料也都是废旧塑料瓶子，但每个看展的人，都对这些作品连连称赞。

说起艺术展，您想到的是什么？享誉世界的名画？出自大家之手的艺术品？……近日，在伊川县白元镇常峪堡村四组一处农家院举办了一场特殊的“艺术展”：这里的40多件作品均出自一个普通农民之手，雕工称不上精美，所用的材料也都是废旧塑料瓶子，但每个看展的人，都对这些作品连连称赞。

这些图案各异的作品，都是由该村村民李武欣雕刻的。他说，雕刻废旧塑料瓶子的初衷很简单，只想换患病妻子一个笑容。

妻子偏瘫后闷闷不乐，他用雕刻旧瓶子逗妻子开心

一个简易的铁架上，摆放着40多件图案多样的用废旧塑料瓶子雕刻的作品，这场特殊的展览，就布置在李武欣家的门口，是他送给妻子柴社巧的春节礼物。

不起眼的废旧洗衣液瓶、油壶，经过李武欣的描画、雕刻，瓶身上多了大象、梅花、仙鹤等栩栩如生的图案。从展出第一天开始，每天来李武欣家看展的乡亲就络绎不绝。

为啥要雕刻废旧塑料瓶子？李武欣说，妻子偏瘫后，一直闷闷不乐，他做这些是想让妻子看了开心。

去年10月的一个夜晚，患糖尿病多年的柴社巧突感不适，李武欣连夜骑车十几公里，带着她到县医院。因病情严重，柴社巧落下了偏瘫，衣食住行都需要李武欣照顾。

偏瘫后的很长一段时间里，柴社巧没了往日的笑容，还总是将“拖累”两个字挂在嘴边。李武欣想了很多办法逗妻子开心，都不奏效。去年11月中旬，李武欣无意间在网上看到雕刻废旧塑料瓶子的视频，就想自己动手试一试。

没想到，每次李武欣雕瓶子时，坐在一旁的柴社巧都看得十分专注，偶尔还冒出“好看！”两个字，这让李武欣有了动力。

在自家小院里，李武欣正在给妻子讲解自己雕刻的图案

别人说雕刻旧瓶子太费劲儿，可他只为博妻子开心一笑

一把普通的水果刀、一把剪刀、一支黑色油性水笔、一副老花镜，这是李武欣日常雕刻旧瓶子离不开的几样东西。

先用笔在瓶身上描画好图案，再用小刀把多余的地方一点儿一点儿割掉，瓶子的塑料质地较硬，割起来费劲儿，稍不留神儿，还会划到手。有人劝李武欣说，别费劲儿弄了，也不能卖钱。李武欣总乐呵呵地说，只要媳妇儿开心就行。

偏瘫后的柴社巧，面部表情不似以前灵活，每次笑起来，只有一只眼睛和半边嘴能动。这个旁人眼里看起来有些怪异的表情，在李武欣看来却是最美的。

他愿做妻子的拐杖，想为她打造一座“爱情花园”

每天清晨、午后和傍晚，在常峪堡村的村路上，经常能见到李武欣搀扶着妻子遛弯的身影。比起刚出院，柴社巧的行动已经便利了很多，但起身时，还需李武欣架着胳膊，用力将她拽起来。

最辛苦是到夜里，柴社巧上厕所的次数多，每晚前半夜，李武欣都无法入睡。对此，李武欣从没怨言，为妻子当拐杖，他心甘情愿。

李武欣说，只要媳妇儿高兴，他就坚持用旧瓶子雕花，为她打造一座“爱情花园”。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 李德伟 文/图）