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提醒！今年春运最后一天火车票明日开售
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-30 09:11

　　昨日，记者从洛阳火车站获悉，从明日起，铁路部门将发售3月1日(正月廿五)即今年春运最后一天的火车票。

　　铁路部门统计数据显示，今年春运火车票开售至今，洛阳各火车站已累计售出近50万张火车票，其中，洛阳站售出约27万张火车票，洛阳龙门站售出约20万张火车票，关林站售出约1万张火车票。从春运火车票的购买渠道来看，在所发售的近50万张火车票中，互联网渠道售出约42.6万张。从出行方向看，洛阳开往北京、上海、广州、福州、天津等方向的火车票较为紧俏。

　　洛阳火车站相关工作人员介绍，目前，洛阳站、洛阳龙门站、洛阳东站、关林站的车票起售时间均为16时。您如果要买3月1日从洛阳出发的火车票，可以从明日16时开始“抢票”，以此类推，每天16时都是当天新到达预售期的车票起售时间。

　　如果网上抢不到票，能不能到售票窗口“碰运气”？洛阳火车站相关工作人员表示，目前，网络购票和电话订票的预售期均为开车前30天，火车站售票窗口、铁路客票代售点和自助售票机的预售期为开车前28天。售票窗口发售的火车票是互联网发售剩余的车票，也就是说售票窗口显示的余票和互联网显示的余票是一样的，如果网上显示没票了，那么窗口也同样没票。

　　铁路人士同时提醒乘客：购买火车票应通过12306官方网站、12306手机客户端、95105105订票电话等正规途径，最好不要通过第三方代购网站或第三方手机客户端购票，以免个人信息泄露，影响出行。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 刘鹏 穆肃）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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