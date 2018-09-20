洛阳研发中医骨伤科技术系国内首创

昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况医疗卫生专场新闻发布会获悉，我市积极推动河南省中医骨伤科国家区域医疗中心建设，顺利完成年度目标。 昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况医疗卫生专场新闻发布会获悉，我市积极推动河南省中医骨伤科国家区域医疗中心建设，顺利完成年度目标。 2016年12月，省政府决定建设6个国家区域医疗中心，其中依托国家临床重点专科——河南省洛阳正骨医院骨伤科建设河南省中医骨伤科国家区域医疗中心。 2018年，该中心柔性引进国家二级学会常委以上级别专家2人，并研发开展三项达到国内先进水平的新技术，其中，复杂创面皮肤牵张修复技术为国内首创。 今年，该中心将继续研发国内领先新技术2至3项，并计划引进国家长江学者等高层人才1至2名，进一步推进区域中心科研、技术、管理水平再提升。（洛阳晚报记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改）