洛阳研发中医骨伤科技术系国内首创

昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况医疗卫生专场新闻发布会获悉，我市积极推动河南省中医骨伤科国家区域医疗中心建设，顺利完成年度目标。
昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况医疗卫生专场新闻发布会获悉，我市积极推动河南省中医骨伤科国家区域医疗中心建设，顺利完成年度目标。
2016年12月，省政府决定建设6个国家区域医疗中心，其中依托国家临床重点专科——河南省洛阳正骨医院骨伤科建设河南省中医骨伤科国家区域医疗中心。
2018年，该中心柔性引进国家二级学会常委以上级别专家2人，并研发开展三项达到国内先进水平的新技术，其中，复杂创面皮肤牵张修复技术为国内首创。
今年，该中心将继续研发国内领先新技术2至3项，并计划引进国家长江学者等高层人才1至2名，进一步推进区域中心科研、技术、管理水平再提升。（洛阳晚报记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605