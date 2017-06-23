洛阳市房地产领域问题楼盘信访突出问题化解攻坚推进会召开

26日，全市房地产领域问题楼盘信访突出问题化解攻坚推进会召开，对进一步做好我市相关工作提出要求。

26日，全市房地产领域问题楼盘信访突出问题化解攻坚推进会召开，对进一步做好我市相关工作提出要求。

会议强调，要提升政治站位，强化思想认识，结合辖区实际情况，制定切实可行的措施，以更加坚决的态度、更加有力的举措、更加务实的作风，扎实推进问题楼盘信访突出问题化解攻坚工作。要坚持问题导向，精准排查、分类施策，建立和完善问题楼盘动态台账，实事求是为问题楼盘信访突出问题化解攻坚提供政策支持，针对不同项目制订“一对一”化解方案，依法依规推动问题楼盘信访突出矛盾有效化解。要强化组织保障，克服畏难情绪，坚定工作信心，明确责任分工，形成工作合力，强化督查问效，建立长效机制，确保交办项目按期销号，如期完成化解任务，为全市经济社会发展创造良好环境。

市领导王琰君、李保兴等参加会议。（洛阳日报记者 申利超）