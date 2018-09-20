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粗心！快递人员贴错单 东北快递“跑”河北
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-25 08:59

　　其中一件木雕缺损一角

　　因快递网点工作人员失误，本该寄往吉林的包裹却被寄到了河北，追回后发现价值4000多元的物品遭损坏。近日，市民贾女士遇到了这样的糟心事儿，更让她糟心的是，因自己无法提供物品发票，快递网点人员称无法赔偿。记者联系洛阳中通，经协商，贾女士最终拿到了750元赔偿金。

　　寄往吉林的包裹却到了河北，追回后发现物品遭损坏

　　去年12月27日，市民贾女士到涧西区周山路附近一快递网点，通过中通快递将6件木雕、一个艾灸盒及一包艾灸柱，寄给吉林延边的朋友。然而，今年1月4日，贾女士的朋友来电称，一直没有收到包裹。贾女士到这家快递网点询问情况，却查不到包裹的物流信息。

　　“起初，快递网点的人说包裹可能还没寄出去，随后查出来包裹被错寄到了河北。”贾女士说，虽然她有些生气，但没提过多要求，只让快递网点人员尽快追回包裹。

　　贾女士说，正常情况下，从河北到洛阳，包裹3天左右就能到达，但直到1月15日，包裹才被寄回，“我收到包裹后发现，外包装箱跟寄出去时的不一样，里面的木雕遭损坏，艾灸盒和艾灸柱也不见了”。

　　昨日上午，贾女士拿出一个纸箱，记者看到，不仅纸箱破损，里面的6件木雕也出现不同程度损坏，其中两件出现明显裂痕，还有一件缺损了指甲盖大小的一角。

　　寄件人无法提供发票，快递网点人员称“只管寄不管赔”

　　贾女士提供了她寄包裹时拍的中通快递单照片，收件地址是吉林延边，录单时间是2018年12月27日。记者在网上输入该快递单号，提示“该单号暂无物流进展，请稍后再试，或检查公司和单号是否有误”。

　　“破损严重的这几件木雕价值4000多元，我让快递网点赔偿一部分损失，对方却一直推诿。”贾女士说。

　　包裹为什么会寄错地方？记者来到贾女士寄包裹的这家快递网点。工作人员说，他们每天要收寄几百件包裹，啥情况都可能出现，“随便去哪个快递公司问，都是只管寄不管赔”。随后，他们又说，贾女士寄包裹时没有进行保价，也不能提供所寄物品的发票，他们没办法赔偿。贾女士说，这些木雕是她从其老师处购买的，当时没有开发票，因此无法提供。

　　记者联系洛阳中通协商，寄件人收到750元赔偿金

　　随后，记者电话联系上洛阳中通负责涧西区业务的客服人员。对方说，周山路附近那家快递网点与洛阳中通是合作代理关系，他们调查后得知，贾女士的包裹寄错地址是因为快递网点人员失误，将一张收件地址为河北的快递单贴在了贾女士的包裹上。

　　“她(贾女士)确实提供不了所寄物品发票的话，按照谁揽收谁负责的原则，我们正协调快递网点和她(贾女士)协商。”这名工作人员说，如果快递网点不愿赔偿，洛阳中通会先行垫付赔偿金，随后从快递网点的账款中扣除。

　　昨日中午，贾女士告诉记者，经与快递网点、洛阳中通协商，她已收到750元赔偿金，20多元邮费也已退给她。（洛阳晚报记者 牛鹏远 实习生 秦月 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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