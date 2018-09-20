涧西区周山路街道办事处：慰问军属送祝福

日前，涧西区周山路街道办事处和周山社区工作人员带着慰问品来到辖区现役军人李磊超家中慰问，送上新春的祝福。
日前，涧西区周山路街道办事处和周山社区工作人员带着慰问品来到辖区现役军人李磊超家中慰问，送上新春的祝福。
春节前夕，周山路街道办事处积极开展“军爱民，民拥军，军民团结一家亲”活动，组织社区工作人员开展军人家属优抚对象走访慰问活动，共走访慰问现役军人家属29户、退役军人困难家属115户，营造了拥军优属的良好社会氛围。工作人员每到一户，为优抚对象送上米、面、油等慰问品和新春的祝福，感谢他们为祖国国防建设做出的无私奉献。（洛阳日报记者 潘郁 摄）
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