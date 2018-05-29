洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳已完成“四河三渠”57项截污治污工程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-24 09:03

　　记者从昨日召开的2018年全年污染防治攻坚战新闻发布会上获悉，截至目前，我市已经完成“四河三渠”59项截污治污工程中的57项。

　　我市自2017年7月启动实施“四河同治、三渠联动”工程，“四河”即伊河、洛河、瀍河、涧河；“三渠”即大明渠、中州渠、铁路防洪渠。按照实施方案，整治的内容主要包括排污口截流、截污管道建设、黑臭水体治理、雨污分流改造、沿河乡镇污水处理厂建设等。

　　2017年，我市对排查发现的“四河”全市流域227个、“三渠”城市区49个排污口实施了污水截流工程，至当年年底全部完工。2018年，我市又对新排查发现的“四河”城市区段及城市区各排水渠的131个排污口实施了截流工程，截至目前已完成其中的128个，剩余3个正在整改中。在以上排污口截流整治工作中，我市采取截入城市污水管网、引入乡镇污水处理厂等措施，确保所截流污水全部达标处理。

　　为实现城市区河渠沿岸截污管道全覆盖目标，我市共规划设计了涧河、瀍河、铁路防洪渠、大明渠等4项沿岸截污干管工程，目前已完成总任务量的70%以上。截污干管工程的实施，彻底解决了河渠沿岸直排污水截流后无处排放的问题，杜绝了沿河乡村的污水直排及污水明流问题，实现了河渠沿岸排污口的永久性截流。

　　我市对城市区污染问题较重的7条排水、泄洪渠进行了全线治理，全面提升了各渠的入河水质。其中，伊东渠11公里渠底渠岸清理、沿渠养殖场拆迁已全部完成；城市区中州渠全线清淤工程、20公里排水管道疏通、80座溢流井养护维修工程已全部完工；大明渠、定鼎门排涝渠、秦岭渠及偃师市11公里中州渠沿线清淤、沿岸垃圾清理已全部完成；铁路防洪渠10条小区截污支管工程即将完工，黑臭水体治理工作取得显著成效。

　　我市中心城区“三渠”沿线共有156个小区需要进行雨污分流改造，已于2018年9月底全面完成，基本解决了“三渠”沿线小区的雨污混流问题，减缓了因大量雨水进入污水管网造成的污水外溢问题，同时缓解了污水处理厂雨天的污水处理压力。

　　着眼沿河乡镇污水处理设施全覆盖的目标，我市在伊河、洛河流域共安排实施了39座沿河乡镇污水处理设施建设项目，目前除伊川第三污水处理厂因原规划设计临近伊河国控断面重新选址建设时间延后外，其余38座主体工程全部完工，大部分已投入运行。

　　新闻发布会透露，下一步，我市将围绕实施河渠沿岸截污管道全覆盖、完善市政道路雨污管网设施、加强雨水排放设施监管养护、开展商业经营水污染专项治理、实施黑臭沟渠无明流治理、推进老旧街道小区雨污分流改造等6个方面工作，全面深化“四河三渠”整治工作，让洛阳全流域的水更清、岸更绿。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 黄媛媛）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛浦公园里新添休闲广场
  • 春节假期去哪儿玩？来洛阳逛庙会吧！
  • 宜阳县“一场两馆”靓姿初现
  • 老城区又添一处小游园
  • 市委市政府向市级老同志通报工作 李亚...
  • 洛阳市春节期间禁止燃放烟花爆竹倡议书
  • 春节去洛阳热门景区咋走？交警为您规...
  • 洛阳产业项目亮点多多特色凸显
  • 房产中介机构扎堆涌入 搅动洛阳二手...
  • 赞！洛阳这俩地方入选省首批家风家教...
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    喜迎新年，剪纸送福

    夕阳

    极品天 爬楼致献

    冬韵
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605