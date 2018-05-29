洛阳已完成“四河三渠”57项截污治污工程

记者从昨日召开的2018年全年污染防治攻坚战新闻发布会上获悉，截至目前，我市已经完成“四河三渠”59项截污治污工程中的57项。

记者从昨日召开的2018年全年污染防治攻坚战新闻发布会上获悉，截至目前，我市已经完成“四河三渠”59项截污治污工程中的57项。

我市自2017年7月启动实施“四河同治、三渠联动”工程，“四河”即伊河、洛河、瀍河、涧河；“三渠”即大明渠、中州渠、铁路防洪渠。按照实施方案，整治的内容主要包括排污口截流、截污管道建设、黑臭水体治理、雨污分流改造、沿河乡镇污水处理厂建设等。

2017年，我市对排查发现的“四河”全市流域227个、“三渠”城市区49个排污口实施了污水截流工程，至当年年底全部完工。2018年，我市又对新排查发现的“四河”城市区段及城市区各排水渠的131个排污口实施了截流工程，截至目前已完成其中的128个，剩余3个正在整改中。在以上排污口截流整治工作中，我市采取截入城市污水管网、引入乡镇污水处理厂等措施，确保所截流污水全部达标处理。

为实现城市区河渠沿岸截污管道全覆盖目标，我市共规划设计了涧河、瀍河、铁路防洪渠、大明渠等4项沿岸截污干管工程，目前已完成总任务量的70%以上。截污干管工程的实施，彻底解决了河渠沿岸直排污水截流后无处排放的问题，杜绝了沿河乡村的污水直排及污水明流问题，实现了河渠沿岸排污口的永久性截流。

我市对城市区污染问题较重的7条排水、泄洪渠进行了全线治理，全面提升了各渠的入河水质。其中，伊东渠11公里渠底渠岸清理、沿渠养殖场拆迁已全部完成；城市区中州渠全线清淤工程、20公里排水管道疏通、80座溢流井养护维修工程已全部完工；大明渠、定鼎门排涝渠、秦岭渠及偃师市11公里中州渠沿线清淤、沿岸垃圾清理已全部完成；铁路防洪渠10条小区截污支管工程即将完工，黑臭水体治理工作取得显著成效。

我市中心城区“三渠”沿线共有156个小区需要进行雨污分流改造，已于2018年9月底全面完成，基本解决了“三渠”沿线小区的雨污混流问题，减缓了因大量雨水进入污水管网造成的污水外溢问题，同时缓解了污水处理厂雨天的污水处理压力。

着眼沿河乡镇污水处理设施全覆盖的目标，我市在伊河、洛河流域共安排实施了39座沿河乡镇污水处理设施建设项目，目前除伊川第三污水处理厂因原规划设计临近伊河国控断面重新选址建设时间延后外，其余38座主体工程全部完工，大部分已投入运行。

新闻发布会透露，下一步，我市将围绕实施河渠沿岸截污管道全覆盖、完善市政道路雨污管网设施、加强雨水排放设施监管养护、开展商业经营水污染专项治理、实施黑臭沟渠无明流治理、推进老旧街道小区雨污分流改造等6个方面工作，全面深化“四河三渠”整治工作，让洛阳全流域的水更清、岸更绿。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 黄媛媛）