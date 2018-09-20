洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区开元路街道党工委：小单元 微治理 大成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-23 09:32

　　前几天，洛龙区开元路街道勤政苑小区党支部书记王萍被感动了一把。小区居民扛着炉灶积极参与包饺子活动，还主动帮忙把饺子送到困难家庭中。王萍说：“居民从点名参与到主动参加活动，小区凝聚力有了大提升。”

　　过去，在王萍眼里，12个小区8000多户3万多名居民的社区，仅靠几名社区工作人员，根本无法实现管理到户。

　　勤政苑小区的“邻里中心”共分3层，一楼是日间照料中心，二楼是物业服务中心，三楼是党群活动中心。小区党支部还利用“邻里中心”主裙楼打造了“红色放映厅”，定期组织居民观看红色电影，开展智能手机使用培训等。

　　去年以来，市委提出“四级联创四化并举”，成为我市加强城市基层党建工作的重要抓手。洛龙区开元路街道党工委探索开展基层党建“九个一”工作，通过打造一批小区“邻里中心”等举措，整合辖区资源，按需制定服务项目，化小治理单元，促进共建共享，为居民提供优质便捷的服务，基层治理水平明显提升。

　　天元社区按照街道党工委要求化小治理单元，初步建立了“社区党组织+小区党支部+楼栋党小组+党员中心户”四级服务网络，每个党员中心户分包联系10户居民，小区党组织、楼栋党小组负责入户走访、调解矛盾纠纷、开展相关服务，确保“小事不出楼栋”，深受居民欢迎。

　　资源有限的基层社区，如何满足居民日常需求？

　　定鼎门社区党委书记史艳红介绍，去年12月6日，社区党委与辖区13家单位签订了区域化党建共建协议，通过设置“资源清单”“项目清单”“需求清单”，社区和各单位实现了资源共享、项目共谋、需求共担。该社区根据居民实际需求，探索培育了“零点学堂”“青润课堂”等志愿服务品牌，先后开设12个公益培训班，授课1300余次，深受辖区居民欢迎。

　　定鼎门社区利用家风家训馆、道德讲堂、消防体验中心等资源，主动与驻区单位共享，同时也盘活了驻区单位的各类资源，形成了区域化党建共治共建共享的良性循环。2018年以来，定鼎门社区累计开展各种共治共建活动80余次，有效增强了社区党委的凝聚力，提升了社区服务能力，连通了基层治理的“最后一百米”。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 王奔）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳查扣800余箱仿冒北京二锅头白酒
  • 明日22时至24日6时，洛阳这个区域要停水
  • 春节临近，洛阳这些年宵花开始热销
  • 亚洲杯进球后为何敬军礼？听听洛阳人...
  • “二师兄”洛阳闹市区玩“越狱”
  • 洛阳城郊有了城市书房
  • 伊河畔湿地：水暖鸭先知
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议传...
  • 洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商...
  • 洛阳伊水游园：展靓姿 惠民生
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    武则天儿媳妇墓中壁画 ...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    极品天 爬楼致献

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605