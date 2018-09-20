洛龙区开元路街道党工委：小单元 微治理 大成效

前几天，洛龙区开元路街道勤政苑小区党支部书记王萍被感动了一把。小区居民扛着炉灶积极参与包饺子活动，还主动帮忙把饺子送到困难家庭中。王萍说：“居民从点名参与到主动参加活动，小区凝聚力有了大提升。”

前几天，洛龙区开元路街道勤政苑小区党支部书记王萍被感动了一把。小区居民扛着炉灶积极参与包饺子活动，还主动帮忙把饺子送到困难家庭中。王萍说：“居民从点名参与到主动参加活动，小区凝聚力有了大提升。”

过去，在王萍眼里，12个小区8000多户3万多名居民的社区，仅靠几名社区工作人员，根本无法实现管理到户。

勤政苑小区的“邻里中心”共分3层，一楼是日间照料中心，二楼是物业服务中心，三楼是党群活动中心。小区党支部还利用“邻里中心”主裙楼打造了“红色放映厅”，定期组织居民观看红色电影，开展智能手机使用培训等。

去年以来，市委提出“四级联创四化并举”，成为我市加强城市基层党建工作的重要抓手。洛龙区开元路街道党工委探索开展基层党建“九个一”工作，通过打造一批小区“邻里中心”等举措，整合辖区资源，按需制定服务项目，化小治理单元，促进共建共享，为居民提供优质便捷的服务，基层治理水平明显提升。

天元社区按照街道党工委要求化小治理单元，初步建立了“社区党组织+小区党支部+楼栋党小组+党员中心户”四级服务网络，每个党员中心户分包联系10户居民，小区党组织、楼栋党小组负责入户走访、调解矛盾纠纷、开展相关服务，确保“小事不出楼栋”，深受居民欢迎。

资源有限的基层社区，如何满足居民日常需求？

定鼎门社区党委书记史艳红介绍，去年12月6日，社区党委与辖区13家单位签订了区域化党建共建协议，通过设置“资源清单”“项目清单”“需求清单”，社区和各单位实现了资源共享、项目共谋、需求共担。该社区根据居民实际需求，探索培育了“零点学堂”“青润课堂”等志愿服务品牌，先后开设12个公益培训班，授课1300余次，深受辖区居民欢迎。

定鼎门社区利用家风家训馆、道德讲堂、消防体验中心等资源，主动与驻区单位共享，同时也盘活了驻区单位的各类资源，形成了区域化党建共治共建共享的良性循环。2018年以来，定鼎门社区累计开展各种共治共建活动80余次，有效增强了社区党委的凝聚力，提升了社区服务能力，连通了基层治理的“最后一百米”。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 王奔）