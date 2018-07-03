王琰君到部分重点城建一线调研

昨日，市委常委、市政府党组成员王琰君到部分重点城建和交通项目建设一线调研、现场办公，强调要树牢以人民为中心的发展思想，着力破解瓶颈，持续加快攻坚，做好要素保障，确保各个项目尽早完工惠民，推动城市建设由“大写意”向“工笔画”转变。

昨日，市委常委、市政府党组成员王琰君到部分重点城建和交通项目建设一线调研、现场办公，强调要树牢以人民为中心的发展思想，着力破解瓶颈，持续加快攻坚，做好要素保障，确保各个项目尽早完工惠民，推动城市建设由“大写意”向“工笔画”转变。

今年，我市将聚焦城市转型，做好规划、建设、管理、经营“四篇文章”，全面掀起二广高速城区段改扩建工程施工高潮，确保牡丹文化节前王城大道快速路洛河以南段、北环路东段等主线通车，五一前瀍涧大道、北环路西段通车。

王琰君等先后察看了开元大道与东环路连接线、东山大道、二广高速城区段改扩建、北环路东段、瀍涧大道、西环路北段、西环路与九都路互通立交等重点项目进展情况，并就进一步做好征迁、工程建设和周边环境综合整治等提出明确要求。他强调，要认真落实市委十一届九次全体(扩大)会议部署，带着责任、带着感情推进工程建设和群众安置工作，专人专班、进企入户抓好前期征迁和资金、土地等要素保障，持续发挥城建交通领域攻坚精神，严格按照环保“七个百分之百”要求，在推进城市高质量发展上取得更大实效。（洛阳日报记者 李东慧）