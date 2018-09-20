因环保问题整改不力 汝阳伊川偃师被约谈

昨日下午，我市召开中央环保督察“回头看”反馈意见整改约谈会，就铝石煅烧和棕刚玉企业管理粗放、治理不到位问题，约谈汝阳、伊川、偃师三县(市)政府主要负责同志。

昨日下午，我市召开中央环保督察“回头看”反馈意见整改约谈会，就铝石煅烧和棕刚玉企业管理粗放、治理不到位问题，约谈汝阳、伊川、偃师三县(市)政府主要负责同志。

中央环境保护督察“回头看”反馈意见指出，汝阳、伊川、偃师等地有铝石煅烧和棕刚玉企业数十家，普遍管理粗放，治理不到位。日前，省环境保护督察整改推进工作组办公室向我市下发整改工作督办函，指出相关问题未按要求完成整改。这严重影响了全市整改工作整体进度。

市长、市环境保护督察整改工作领导小组组长刘宛康在约谈时强调，各级各部门和领导干部要深入贯彻落实习近平生态文明思想，站在讲政治的高度，坚持把中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作与深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署结合起来，当“明白人”、做“明白事”，坚决打好污染防治攻坚战。要强化责任，狠抓落实，坚决摒弃“老好人”思想，不回避矛盾、不遮掩问题，依法依规扎实做好反馈问题整改工作，以实际行动践行对党忠诚和全心全意为人民服务的宗旨意识。

会上，三县(市)政府主要负责同志分别作表态发言，承诺要集中力量克难攻坚，举一反三、全面整改，以整改落实的实际成效向党和人民交出一份满意答卷。

副市长侯占国参加约谈会。 （洛阳日报记者 白云飞）