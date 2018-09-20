武则天儿媳妇墓中壁画 见证一千多年前丝路繁华

19日，今年首期“考古沙龙”在市文物局举行。此次活动由市文物考古研究院、洛阳古代艺术博物馆、洛报融媒体中心、《洛阳晚报》共同主办，主题为“丝路的光芒——盛唐皇家壁画赏析”。围绕安国相王孺人唐氏、崔氏墓壁画，考古专家、壁画修复师、画家从不同的角度为市民带来了一场知识盛宴。

修复前

“唐睿宗李旦是个很有品位的‘文艺青年’。”“壁画损毁很严重，仅膝盖部分就用200多片碎片拼成。”“看看这壁画的线条，笔下的自信胜过敦煌壁画。”……

19日，今年首期“考古沙龙”在市文物局举行。此次活动由市文物考古研究院、洛阳古代艺术博物馆、洛报融媒体中心、《洛阳晚报》共同主办，主题为“丝路的光芒——盛唐皇家壁画赏析”。围绕安国相王孺人唐氏、崔氏墓壁画，考古专家、壁画修复师、画家从不同的角度为市民带来了一场知识盛宴。

历史：墓主人是武则天儿媳妇 也是宫廷斗争的牺牲品

沙龙现场，市文物考古研究院副研究馆员吴业恒介绍了出土该组壁画墓葬的基本情况。那是在2005年夏天，考古工作者在今天的翠云路与厚载门街交叉口东发现两座大型唐代墓葬。两座墓葬相距约150米，均坐南朝北，且都是带天井的大型墓葬。

“两座墓葬均被严重盗掘，出土了瓷器碎片、彩绘陶俑等，并没有十分精美的器物。”吴业恒介绍，不过，一块墓志铭和两块墓志盖让考古人员兴奋了起来，因为通过它们可证实，这两座墓的主人分别是安国相王的孺人唐氏和崔氏。

“熟悉唐代历史的市民可能知道，安国相王就是唐睿宗李旦，他是武则天的儿子、李隆基的父亲。”吴业恒说。安国相王这个封号是他被废之后，再次被拥立为皇帝之前使用的，所谓孺人在唐代是指王的妾。史料记载，在唐氏死亡的当月，武则天还杀死了李旦的后妃刘氏和窦氏，所以唐氏和崔氏很可能也是被武则天一起杀掉的。

武则天为什么要杀掉这几个儿媳妇？是婆媳关系非常不好还是武则天真的太残忍？

“这一切都是宫廷斗争，是为了巩固政权。”市文物考古研究院院长史家珍说。古代皇族的婚姻大多是政治婚姻，每一个后妃的背后都有一个庞大的政治、军事集团。就拿孺人唐氏来说，她祖父是凌烟阁二十四功臣之一的唐俭，死后陪葬昭陵。“武则天是怕这些人唆使李旦造反，所以要斩断李旦与他们之间的联系。”史家珍说，唐氏、崔氏就这样成了宫廷斗争的牺牲品。

修复后(均由洛阳古代艺术博物馆供图)

修复：大热天揭取让人“醉酒” 数万碎片“拼图”难度大

既然这两座墓的主人身份显赫，那么墓中随葬珍品应该不少，不过，由于其历史上多次被盗，出土文物并不多，还好两座墓葬的壁画精美绝伦，堪称瑰宝。

负责修复工作的洛阳古代艺术博物馆壁画保护中心主任杨蕊介绍，在发掘现场可以看到，两墓墓道两侧和过洞、天井、壁龛、甬道、墓室内均绘有壁画。甬道、墓室的壁画基本没保存下来，墓道、过洞、天井部位的壁画保存较好。“从墓道开始，依次绘有青龙、白虎，代表东、西方位，此外还有人物、马、骆驼等，是一幅出行图。”杨蕊说。

由于经过多次盗扰，该墓结构损坏严重，壁画保存状况也不容乐观，主要“病害”包括残缺、脱落、错位、叠压、霉变等。因此，考古工作者将这共计约100平方米的壁画揭取回实验室慢慢修复。

“揭取的时候正值夏天，墓葬上面盖着保护用的塑料布，我们进行工作时又需要使用酒精，热气一蒸，不少工作人员出现了醉酒的现象。”杨蕊说。就是在这样的条件下，他们将壁画安全地揭取了下来，运回了实验室。

接下来该怎么修复呢？杨蕊说，他们首先使用电子显微镜等先进仪器对壁画进行了成分检测，确定修复路径；之后分别进行背部清理加固、表面清理、拼接缺失填补、表面修补处着色等。修复的原则就是可识别性、可逆性和兼容性，能修复的地方修复，不知道原来样子的地方不瞎猜。

“这可是个细致活儿，壁画损毁很严重，仅膝盖部分就用200多片碎片拼成。”杨蕊指着图中的一个人物说，“青龙、白虎壁画更是用2万多片碎片慢慢拼起来的。”

鉴赏：这组壁画更加注重线条 收放自如体现盛唐自信

“首先我要向考古发掘工作者和壁画修复师们致敬，是你们让这样的瑰宝重新展现在大家面前。”著名青年画家李效成说，他长期致力于中国古代石窟、壁画艺术的研究，先后到敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、运城永乐宫等地临摹、学习。“最让我震撼的就数这两座墓葬出土的壁画。”他说。

在李效成看来，这些壁画的特点可以用雄健刚劲、返璞归真、收放自如来形容。“看看这壁画的线条，笔下的自信胜过敦煌壁画。”他说。

李效成表示，敦煌壁画的内容主要是宗教题材，充满了浪漫主义色彩；这组壁画表现的则是现实生活，是大唐繁荣昌盛的真实写照。“从艺术的角度来说，敦煌壁画和西方绘画更为接近，注重三维空间的立体感；这组壁画更加注重线条，更加写意。”他说。

“我是画人物的，看了这些画之后感觉非常惭愧，当代画坛没有人能够达到这样的高度。”此次活动特邀嘉宾，中国美协理事、著名画家陈钰铭在现场说。这些画作多一笔则嫌多，少一笔又不够，用最简练的笔法勾勒出了人物的形态和情绪。

史家珍表示，唐睿宗李旦是个很有品位的“文艺青年”，从他为妻子修的这两座墓的壁画就可以看出来。还有一点值得注意，在出行图中，有一个胡人牵着一匹骆驼。“我们可以看到骆驼上载的就是丝绸，这再次印证了洛阳是丝绸之路的东方起点，武则天执政前后又是唐朝最繁盛的时候，这也是我们将这次活动名称定为‘丝路的光芒’的原因。”史家珍说。

小提示：安国相王孺人唐氏、崔氏墓壁画展出于洛阳古代艺术博物馆(原古墓博物馆，位于王城大道与机场路交叉口西一公里)，感兴趣的市民可以前去免费参观。（洛阳晚报记者 潘立阁）