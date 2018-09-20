今天进入“四九” 洛阳这两天最高温度达8℃

今天多云到阴天，局部地区有零星小雨雪，偏东风转偏西风2级到3级，气温-2℃到7℃。明天多云到晴天，偏北风2级到3级，气温-2℃到8℃。

昨日是“三九”的最后一天，我省多地最高气温超过10℃，让人有一种早春的错觉，“三九”在暖暖的感觉中收官。

今天进入“四九”，市气象台预计，今天多云到阴天，局部地区有零星小雨雪，偏东风转偏西风2级到3级，气温-2℃到7℃。明天多云到晴天，偏北风2级到3级，气温-2℃到8℃。

近期天气干燥，很多人都感觉皮肤紧绷，而且容易出现喉咙干痒等不适，最简单的应对方法就是多喝水，有内热的人，喝梨水、白萝卜水等效果更佳。护肤品可以选择保湿滋润型的，锁住皮肤水分，洗澡后可以适当涂些身体乳。

如果用加湿器，一定要注意室内空气流通，同时还要定期清理水槽，以免致病细菌随着水雾进入呼吸道。如果没有加湿器的话，可以在室内放几盆水，多种一些绿色植物。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）