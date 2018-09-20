洛阳老旧小区手表厂家属院今年通暖气了！

“有暖气真好！”“屋里热着哩，冬天冻不着了！”“感谢热心邻居！感谢热力公司！感谢党和政府！”……连日来，西工区手表厂家属院居民见面常会说这几句话。

家里热了

“有暖气真好！”“屋里热着哩，冬天冻不着了！”“感谢热心邻居！感谢热力公司！感谢党和政府！”……连日来，西工区手表厂家属院居民见面常会说这几句话。

今冬，这一老旧小区通暖气了，这对于在这儿住了一辈子的居民来说是件大喜事。

“11月14日，我一摸，暖气片热了！提前供热了！”在6号楼居住的贾荣峥欣喜地说：“我今年76岁，在这儿住了快30年，之前冬季取暖靠煤火，每天要倒煤渣，屋里又脏又乱还不暖和，今年好了，室温快20℃，不用在家穿大棉袄了。”

63岁的孙彩霞住5号楼，当时第二个报名缴费安暖气。“我身体不好，冬天太冷时容易犯病，对暖气需求很高，今年通了暖气，室温21℃，在家穿薄毛衣不冷，活动起来也很方便。”她说。

昨日一大早，该院居民曹芳带着1岁多的外孙女，去老家接母亲来家住。“老娘85岁了，一辈子没用过暖气，今年家里通暖气了，接她来享享福。”曹芳说。

安装在楼栋外的热力管网

手表厂家属院始建于1973年，有13栋居民楼，其中大多数楼栋建于20世纪七八十年代，个别楼栋建于1993年和2002年。

“2002年，我们都下岗了，家属院成了‘三无’(无企业、无物业、无业主委员会)小区。”61岁的居民温建国说，房屋年头久，外墙保温差，一到冬天，屋里冷得很；居民大多是下岗人员，经济水平低，空调舍不得用，煤价上涨时，连用煤球取暖都心疼，不少人都盼着通暖气。

没有物业、没有业主委员会，又都是老房子，咋样才能通暖气？2016年前后，宋洪朝、曹芳、温建国等热心居民自发组织起来，与洛阳热力有限公司沟通，申请用热。起初，居民报名的积极性很高，可到了缴费时，每户一两万元的建设费用，让不少经济上本就不宽裕的居民打了退堂鼓。在648户居民中，登记缴费的仅有99户。

“用热率不达标，这就意味着热损耗大，眼看着供热就要‘搁浅’了。”宋洪朝说，抱着试试看的心态，他们又找到洛阳热力有限公司，没想到公司负责人、工作人员第一时间来到该院，逐栋楼实地勘察、设计方案，这让他们看到了希望。

去年，健康西路(王城大道—纱厂南路)供热工程建成投用，为小区带来“热流”。今年，洛阳热力有限公司推出惠民政策，“首付5000元，即可接入集中供热，剩余费用分期支付”，居民安装暖气的经济压力减轻了，该院缴费安装暖气的居民越来越多。今年11月13日，该院开始试压、冷运行，14日，正式供热。

推进城市集中供热，是关系广大群众温暖过冬的重大民生工程。今年，我市新增集中供热面积743万平方米，洛北城区，包括手表厂家属院在内的61个老旧小区目前已具备供暖条件，本采暖期将有至少1.6万户老旧小区的居民可以温暖过冬。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张建华 文/图）