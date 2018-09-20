险！工人被埋3米深坑 消防队员紧急救援

昨日，记者从西工消防大队得知一件事：18日中午，七一路与凯旋路交叉口附近发生一起工人被埋事件，消防队员迅速赶往现场施救，不到一个小时将被埋工人救出。

昨日，记者从西工消防大队得知一件事：18日中午，七一路与凯旋路交叉口附近发生一起工人被埋事件，消防队员迅速赶往现场施救，不到一个小时将被埋工人救出。 其中一名工人被救出(消防供图) 昨日，记者从西工消防大队得知一件事：18日中午，七一路与凯旋路交叉口附近发生一起工人被埋事件，消防队员迅速赶往现场施救，不到一个小时将被埋工人救出。 18日12时许，西工消防大队特勤二中队接到报警称，在七一路与凯旋路交叉口附近，两名工人在敷设热力管道时遭遇路面坍塌，被埋3米深坑。随后，消防队员立即赶到现场施救。经勘查，消防队员发现一名工人被坍塌的路面完全掩埋，处于半昏迷状态；另一名工人下半身卡在两根暖气管道之间无法移动。为避免路面发生二次坍塌给救援人员和被埋工人带来伤害，消防队员随即展开营救行动。不到一个小时，两名工人被安全救出，随即被送往医院。目前，二人已脱离生命危险，正在住院治疗。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 张振华）