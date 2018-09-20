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一张住院押金条
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-20 08:37

　　近日，市民齐先生在医院为家人办理住院缴费手续时，收到医生卫利民递过来的一张500元住院押金条。那一刻，齐先生百感交集，脸瞬间红了，内心既感动又羞愧。

　　这是怎么回事呢？

　　齐先生的老伴儿赵女士出现喉咙干涩、脖子肿大、睡觉总感到呼吸困难等症状。10月29日，赵女士在齐先生的陪伴下，到河南科技大学第一附属医院开元院区甲状腺乳腺肿瘤外科就诊。

　　该科室副主任卫利民为赵女士检查后，诊断其患上“结节性甲状腺肿瘤”。卫利民告诉赵女士，肿瘤较大，若不及时治疗，将会进一步压迫气管、食管和喉返神经，造成呼吸困难、吞咽困难、声音嘶哑等症状。另外，良性肿瘤还有癌变风险，必须尽快进行手术。

　　齐先生听说卫利民从事甲状腺疾病诊疗多年，临床经验丰富。为了能让卫利民主刀，齐先生来到卫利民的办公室，掏出一个装有500元的红包递上，卫利民坚决不收。齐先生见状，将红包往卫利民的办公桌上一放，转身就跑。

　　11月1日，卫利民亲自为赵女士主刀，并成功实施“双侧甲状腺次全切除术”。为了让齐先生放心，卫利民还为他详细讲解手术中的情况。看到医生细致周到的服务，当时齐先生心想：还是红包起作用。

　　然而，11月4日，卫利民将一张500元的住院押金条亲自递给齐先生。这时，齐先生意识到自己错了。

　　原来，卫利民为了消除病人家属的顾虑，让病人安心接受治疗，他只是假装收下红包。

　　经过医护人员的精心治疗，赵女士身体得到康复，打算出院。

　　出院前，齐先生特意写了一封感谢信，向卫利民及其他医护人员表达敬意。

　　齐先生在信上说：“医院能有这样一批医术精湛、医德高、医风正的医疗队伍，是老百姓的福气和骄傲！”（洛阳日报记者 高峰 通讯员 邓莉华 谢雅敏）
[ 责任编辑：席倩倩]
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