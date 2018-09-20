洛阳交警部门开展低速四轮电动车集中整治行动

针对低速四轮电动车违法难查处的问题，从昨日起，市交警部门采取“警车＋拖车”联巡模式，在市区重点拥堵路段开展集中整治行动。一上午时间，一批违法停车阻碍道路通行的低速四轮电动车被拖离。今后，低速四轮电动车违停、闯红灯、随意变道等道路交通违法行为将被严厉打击。

交警部门集中整治现场视频

针对低速四轮电动车违法难查处的问题，从昨日起，市交警部门采取“警车＋拖车”联巡模式，在市区重点拥堵路段开展集中整治行动。一上午时间，一批违法停车阻碍道路通行的低速四轮电动车被拖离。今后，低速四轮电动车违停、闯红灯、随意变道等道路交通违法行为将被严厉打击。

场景一：拆卸车牌、违法停车，车主被罚款400元记12分

昨日9时30分，市交警支队秩序管理大队民警巡逻至唐宫路与芳林路交叉口附近时发现，唐宫路沿线非机动车道违法停放了不少车辆，严重阻碍他人通行，于是联合金谷交巡大队民警开始逐一查处。

在对一辆驾驶人不知去向的新能源汽车进行查处时，民警发现该车车窗上贴着年检、保险标志，但没有安装号牌，十分可疑，于是立即通知车主到场。

车主张某到场后，民警对车辆进行了检查，发现该车副驾驶座位下方藏着一副豫A新能源号牌，经现场核查，该车相关手续合法。

当民警询问张某为何拆掉号牌时，张某交代，因没地方停车又害怕被贴罚单，他专门把号牌的国标固定螺丝改成了可以拆卸的螺丝，以免被处罚。

最终，民警对张某未按规定悬挂机动车号牌的违法行为，给予罚款200元、记12分的处罚；对其违法停车的行为，再处以200元罚款。

交警部门拖离违停的低速四轮电动车

场景二：低速四轮电动车违停被拖离

针对该路段其他违停的低速四轮电动车，交警部门使用专业车辆对其进行拖离。

低速四轮电动车，主要是指行驶速度低、续航里程短，电池、电机等关键部位技术水平较低，没有达到相关安全技术标准，用于载客或载货的四轮电动机动车，我们常见的老年代步车就属于低速四轮电动车。

市交警支队秩序管理大队民警表示，由于目前缺乏明确的国家标准，低速四轮电动车给交警部门的监管造成较大困扰。

“低速四轮电动车不用上牌照、不用要驾照的‘优势’，使其数量持续迅猛增长，这恰好也是造成日常交通混乱的主要原因之一。”民警坦言，低速四轮电动车驾驶者没有驾驶证，对于交通规则了解甚少，随意性较大，加大了交通违法的概率。加上此类车都未经车管部门登记，交警无法用抓拍、开罚单等常规手段进行查处，因此只能进行拖车处理。

市民如发现自己违法停放的低速四轮电动车被交警部门拖离，请及时到辖区交警部门接受处理，如无法确定辖区交警部门具体位置可拨打110咨询。

计划：探索实施电动车上牌政策，规范管理电动车

按照我市交通秩序治乱治堵专项行动方案要求，今后，我市交警部门将严厉打击交通违法行为，综合治理交通乱象。

交警部门将加强行人、非机动车违法整治，严厉查处行人、非机动车闯红灯、越线停车等道路交通违法行为；严厉打击快递外卖配送车辆，低速三、四轮电动车等三类车辆闯红灯、随意变道等道路交通违法行为。

针对机动车交通违法，交警部门将综合利用电子监控、卡口系统和机动巡逻，加大对机动车乱停乱放、闯红灯等交通陋习的查处力度；严厉打击渣土车、商砼等货运车辆不按规定时间、路线行驶、野蛮驾驶等违规违法行为。

此外，交警部门将探索实施电动车上牌政策，提升电动车规范管理水平。(洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 姜东/文 记者 张光辉/图)