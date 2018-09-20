偷用暖气水 损人又损己

寒冷的冬天待在温暖如春的暖气房里是一种幸福，切不可为了贪一时的小便宜，而让整栋楼的人跟着一起遭罪。

寒冷的冬天待在温暖如春的暖气房里是一种幸福，切不可为了贪一时的小便宜，而让整栋楼的人跟着一起遭罪。

每年供暖季，总有个别人私放供暖水，这种行为损人又损己。

一方面，偷用供暖水，会使上水水压变低，影响临近居民家甚至整栋楼的暖气循环，包括偷水者在内的居民家中温度都达不到用热标准。

另一方面，偷用暖气水，也是一种违规行为。外地就曾有因偷用暖气水被罚的事儿。去年，山东有人因私自将暖气管道进行改造并大量偷水，需要交付4.5万元的补偿金。

很多时候，有的人自以为占了便宜，其实却损害了包括自己在内的多数人的权益。寒冷的冬天待在温暖如春的暖气房里是一种幸福，切不可为了贪一时的小便宜，而让整栋楼的人跟着一起遭罪。（新闻观察员 洛谭）