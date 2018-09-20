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李桂军：真情洒满投递路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-15 09:18

　　工作中的李桂军

　　早上7点半，嵩县邮政分公司47岁的投递员李桂军准时来到分拣中心，开始一天的忙碌。入职20年，他已投递70多万件邮件，从未出现过差错。

　　1998年3月，27岁的李桂军成为一名投递员，负责嵩县库区乡的邮件投递。

　　一开始，他的“投递之路”并不平坦。库区乡辖26个行政村，居民居住分散。李桂军的投递线路来回70多公里，为完成当天的投递任务，他早上5点就得出发。

　　几个月后，与李桂军一起应聘的几个年轻人纷纷辞职，李桂军却坚持了下来。他说，当投递员的收入虽然不高，但能够收获乡亲们的亲切笑容，这让他很满足。

　　其实，乡亲们的热情，也是李桂军用真心换来的。安岭村位于库区乡北部，交通不便，村民荆福友退休后一人独居，外出办事极为不便。送过几次报纸后，李桂军用热情和耐心赢得老人的信任。每当荆福友需要用钱时，他就把工资卡交给李桂军。“小李是个老实孩子，让他取钱我很放心。”荆福友说。

　　前些年，李桂军的老客户贾银锁及其儿子相继离世，只剩下贾银锁年迈的妻子和儿媳、孙女等相依为命，一家人的生活陷入困境。李桂军听说后，不仅从自己工资里拿出一部分帮助贾银锁的家人，还会在每次送信时帮这一家人换灯泡、修水电。事情虽小，却让贾银锁家人感受到了实实在在的温暖。

　　2008年，因工作表现突出，李桂军被调到嵩县县城投递班工作。换了投递区域，道路平坦了，但他仍没有降低自己的工作标准。

　　“投递工作不难，难的是多年如一日的细心和负责。”投递班班长王占强说。今年年初，投递班接到了一个来自上海的电话，是一名客户反映自己寄往嵩县的邮件多日仍未送达，包裹单号也已经丢失，只能提供收件人地址和姓名。

　　接到电话后，李桂军立刻到包裹房中查找。由于没有单号，他只能在几百件大大小小的包裹中一一核对。3个多小时后，他终于找到了这位客户的包裹，并按投递地址及时送了过去。

　　“投递工作虽然累，但一天不去，心里感觉空落落的。”李桂军说。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 段亚利 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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