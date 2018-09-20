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洛阳西汉大墓主墓室将搬家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-15 09:23

　　有“酒”字的陶壶(该图由市文物考古研究院提供)

　　青铜壶里的“千年美酒”有没有人尝过？大墓的下一步考古工作是什么？《洛阳晚报》独家揭秘我市发现的西汉大墓后，引发了广泛讨论。昨日，记者从市文物考古研究院获悉，考古工作又有最新进展，在大墓附近的一座小墓中新出土了一件写有“酒”字的陶壶。

　　这件陶壶的出土，印证此前出土的液体为“美酒”

　　“什么酒能保存2000多年？”“会不会只是灌到壶里的地下水？”“之前听说郑州有座大墓的青铜器里装着牛骨，这会不会和那一样是‘牛肉汤’？”……当专家推测西汉大墓出土青铜壶里装的极有可能是酒后，市民们提出了各种各样的疑问。

　　昨日，负责现场发掘工作的市文物考古研究院工作人员潘付生告诉记者“又有一个重要发现”，他们在清理西汉大墓周边的一座小墓时，出土一件陶壶，上面写有大大的“酒”字。

　　这件陶壶的造型同之前大墓出土的青铜壶类似，通体呈灰色，表面没有太多纹饰。“酒”字位于壶腹的上部，用白色颜料书写，字形较为扁平，形态古拙。在“酒”字下方，还有一个用白色颜料书写的符号，形状模糊、难以辨认。“有人说这可能是一个‘尊’字，但是尊的上部都是非常大的敞口，与这个器形不符。”潘付生说。

　　汉代墓葬随葬品上经常会有毛笔书写的文字，一般是起说明作用，河北满城的刘胜墓中出土就有“稻酒十石”等题字的物品。由于这件陶壶的年代、器形都和此前西汉大墓中出土的那件青铜壶接近，有力印证了青铜壶中所盛的液体为2000多年前的酒。“目前液体样本已经送检，检测结果出炉后会及时向大家公布。”市文物考古研究院保护修复中心相关负责人说。

　　搬迁准备工作有条不紊

　　空心砖已拆除完毕，搬迁准备工作有条不紊

　　记者昨日在西汉大墓的发掘现场看到，墓中的空心砖已经拆除完毕，码放在一起。走近一瞧，每块空心砖上都有编号。“日后复原时，就可以根据图纸按照编号拼对，保证原汁原味。”负责搬迁工作的市文物考古研究院工作人员赵俊卷说。

　　其实，2000多年前的人们在营建空心砖墓时，也是这种编号拼对的方法。“空心砖体积较大，主墓室、转角等地方需要使用异形砖，每块砖都有自己的预定位置，所以说空心砖是2000多年前的建筑预制构件。”潘付生介绍道。

　　搬迁工程的重中之重，当数主墓室的整体搬迁。“主墓室长5.2米，宽2.3米，需要将它用套箱装好、固定好后连墓带土一起搬走。”赵俊卷说。虽然听起来整体搬迁的难度非常大，但整体搬迁对我市来说早已不是头一回了，之前的“洛阳一号”古沉船、陆浑戎M6墓地等，体积都要比这个大不少，工作人员已经积累了丰富的经验。

　　“要说难度的话，主要在于这个墓下面的土含沙量比较大，容易剥离脱落，我们也会采取相应的措施。”赵俊卷说。目前，工作人员正在准备制作保护固定主墓室的套箱，之后再将主墓室和地面分离，择期搬迁。

　　“酒”字下面是什么？万能的读者，欢迎您关注本报官方微信(公众号：lywb20)留言。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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