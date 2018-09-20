洛阳县（市）区机构改革座谈会召开

13日至14日，全市县(市)区机构改革座谈会召开，学习贯彻中央、省委、市委机构改革部署要求，研究县(市)区机构改革有关问题和解决办法，明晰改革路径。 13日至14日，全市县(市)区机构改革座谈会召开，学习贯彻中央、省委、市委机构改革部署要求，研究县(市)区机构改革有关问题和解决办法，明晰改革路径。 此次座谈会分三个片区分别召开。会议分别听取了各县(市)区机构改革工作开展情况汇报，深入座谈交流，并对有关问题进行答疑解惑。 会议强调，各县(市)区要充分认识机构改革的重大意义，切实提高政治站位，强化责任担当，坚决落实中央、省委、市委关于机构改革的部署要求，不讲条件、不打折扣、不搞变通，高质量完成改革任务。要建立完善机构改革各项推进机制，切实加强组织领导，有效发挥机构改革领导小组和专项小组的作用，细化工作分工，压实工作责任，倒排工期，挂图作战，督促改革工作有序推进。要准确把握机构改革的关键问题，把加强党对重大工作的领导落实到机构改革中，深入研究政府职能转变和职责优化，摸清摸透现有状况，切实掌握机构改革的主动权。要卡紧时间节点，加强衔接沟通，严肃工作纪律，确保机构改革有序高效推进、保质保量完成。 市领导赵会生、王敬林、何伟分别参加座谈会并讲话。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 胡方 武文杰）