洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用

昨日，我市首条城市综合管廊热力管线建成投用。

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综合管廊内的热力管线

昨日，我市首条城市综合管廊热力管线建成投用。

该综合管廊位于古城快速路一期隋唐园立交地下，宽6.4米、高3.8米，管廊里敷设热力管线全长2公里，主要担负洛龙区英才路沿线的供热任务。热力管线的建成投用，将大大提升该区域的供热能力。

城市综合管廊也叫地下公共管沟，就是在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通信、燃气、热力、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施。（洛阳日报记者 梅占国 摄）