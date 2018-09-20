洛阳白云山杯中国围棋棋圣战挑战赛今天进行决胜局较量

第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战三番棋挑战赛，昨日在洛阳白云山景区进行了第二局比赛，挑战者连笑中盘战胜周睿羊，将双方比分扳成1∶1。
周睿羊(前排左一)对战连笑
第三届洛阳白云山杯中国围棋棋圣战三番棋挑战赛，昨日在洛阳白云山景区进行了第二局比赛，挑战者连笑中盘战胜周睿羊，将双方比分扳成1∶1。
前天是比赛的休息日，首局落败的连笑从对局的宾馆下山到白云山九龙瀑游览，之后再爬上山来，这可是相当耗费体力的。据他随行的朋友说，连笑一路小跑，毫无倦色。
昨日的比赛序盘阶段，双方落子如飞，都显示出极强的自信。随着比赛进行，某人工智能显示，连笑的白棋胜率稳步提高，接近80%。在一个接触战中，白棋不够简明，双方胜率迅速接近，但黑棋的好景不长，白棋利用弃子获利不少，最终白棋引爆一个劫争，黑棋便呈崩溃之势。到216手，周睿羊投子认输。
今天将进行决胜局的较量。是周睿羊实现棋圣战三连霸，还是连笑加冕新棋圣呢？答案将水落石出。（洛阳晚报记者 周中全 通讯员 郑祎歌 涂晓洛 文/图）
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