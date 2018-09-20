洛阳全面掀起国土绿化提速提质行动高潮

嵩县城西，陆浑湖畔。登临玉皇山，极目远眺，四下林木丰茂，远方水天一色，盘绕山间的洛栾高速公路尽收眼底。入冬之后，新一轮玉皇山绿化提升工程旋即展开，植树造林、景观提升奋战犹酣。

嵩县城西，陆浑湖畔。登临玉皇山，极目远眺，四下林木丰茂，远方水天一色，盘绕山间的洛栾高速公路尽收眼底。入冬之后，新一轮玉皇山绿化提升工程旋即展开，植树造林、景观提升奋战犹酣。

“春种一坡，秋收几箩。”玉皇山原是一座城郊荒山。过去，乡亲们战天斗地修筑梯田。到头来，广种薄收，还导致水土流失。随着廊道绿化和森林公园建设，如今，玉皇山3000多亩范围内，19个园区50多个树种初步营造出“春有花、夏有荫、秋有彩、冬有绿”的生态景色。

“从濯濯童山到密林花海，必须一年接着一年干。”嵩县林业局副局长郑路明说。今冬明春，当地将持续以洛栾高速沿线可视范围荒山荒坡和坡耕地绿化为重点，实施全域国土绿化，让山川尽快绿起来、美起来。

近年，我市深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，加快构建生态环境建设体系，国土绿化取得显著进展，河洛大地的绿色持续增加，人民群众的生态环境获得感、幸福感不断提升。但总体来看，缺林少绿的问题依然突出，绿色生态尚难以满足人民群众日益增长的美好生活需要。

前不久，全市生态环境保护大会召开，发出国土绿化提速提质行动的动员令。今冬明春，贯彻落实全省实施国土绿化提速行动、建设森林河南的要求，我市将坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”原则，大力实施“一心一环五河五山五都”绿化的“11555”工程和“绿廊”提升、“绿带”美化、“绿园”提标、“绿岛”完善、“绿业”增收、“绿村”营造、“绿播”基础等“七绿”工程，规划总任务16.4万亩，着力推动国土绿化由“大写意”向“工笔画”转变。

冬春好时节，植树正当时。当下，全市各地纷纷掀起国土绿化提速提质行动高潮。在伊川，伊河生态提升、万安山国储林基地建设、鸦岭花椒基地建设等工程推进迅速，成效明显。在栾川，当地已完成荒山绿化4800亩，并与脱贫攻坚相结合建设花椒基地2000亩。在新安，当地因地制宜发展特色经济林，完成造林4000余亩。在洛宁，结合“四河同治”工程，洛河沿线绿化提升已完成10公里，栽植各类树木1.5万株，廊道绿化、村庄绿化也同步实施……

市林业部门统计数据显示，截至目前，全市累计完成造林绿化2.3万亩。按照要求，今年年底前要完成造林绿化任务的60%，2019年4月底前全面完成绿化任务。

针对林种不佳、林分不良、林相不好等问题，我市廊道绿化按照因地制宜、因害设防、适地适树的原则，优化树种结构，采取混交配置方式，并明确混交林比例不低于70%。同时，廊道防护林建设、村庄绿化美化普遍采用较大规格苗木，尽快形成生态景观。

为破解“钱从哪里来”的问题，各地在持续加大财政投入力度的基础上，以市场化为导向，加快构筑多元化投资机制，积极推进国储林项目落地，吸引更多社会资本、金融资本投入国土绿化。此外，与“四河同治、三渠联动”、新型城镇化、乡村振兴、脱贫攻坚等工作相结合，国土绿化的生态效益、经济效益和社会效益将得到充分释放。

国土绿化“三分造、七分管”。管好林，从某种程度上讲就是多造林。在绿化推进中，各地推广标准化造林、工程化造林、专业化造林等模式，确保造林成活率和林木保存率。

“生态建设不是一朝一夕之功，贵在持之以恒、久久为功。”市林业局局长郅书安说。当前，各地要抢抓有利时机，大力弘扬焦裕禄精神、红旗渠精神、愚公移山精神，用植一棵树、栽一抹绿、造一片林的行动，撸起袖子加油干，让河洛大地越来越美。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 金志锋）