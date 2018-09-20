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今冬洛阳继续推行采暖季阶梯电价政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 08:59

　　核心提示

　　记者从国网洛阳供电公司了解到，自15日起，非集中供热区域内的“一户一表”城乡居民用户，可以享受采暖季阶梯电价优惠政策。

　　消息

　　今年我市继续推行采暖季阶梯电价政策

　　今冬采暖季，市区新增供热面积743万平方米，集中供热总面积达到6273万平方米，用热率达到80.1%。

　　考虑到非集中供热区域内的居民冬天还需要靠电暖器、空调等取暖，今年我市将继续推行采暖季阶梯电价政策，且与去年执行的电价标准一致。去年，我市有43.4万户居民享受到了这一政策。

　　非集中供热区域如何确定？国网洛阳供电公司相关负责人介绍，在去年采暖季阶梯电价实行范围的基础上，今冬采暖季我市的新增供热区域，目前已由市发改委认定完毕，国网洛阳供电公司将根据市发改委相关文件的具体内容，对非集中供热区域内的“一户一表”城乡居民用户，实行阶梯电价政策。

　　标准

　　采暖季阶梯电价，分两档收取

　　采暖季阶梯电价具体标准是啥？

　　非集中供热区域内的“一户一表”城乡居民用户，在每年11月15日至次年3月15日——

　　累计用电不高于1120千瓦时的部分，按每千瓦时0.56元执行；高于1120千瓦时的部分，按每千瓦时0.61元执行。

　　在非采暖季，即3月16日至11月14日——

　　累计用电量不高于1440千瓦时的部分，按每千瓦时0.56元执行；高于1440千瓦时不高于2080千瓦时的部分，按每千瓦时0.61元执行；高于2080千瓦时部分，按每千瓦时0.86元执行。

　　实惠

　　能省多少钱，晚报给您算笔账

　　实行采暖季阶梯电价之后，将为市民生活带来哪些改变？上述负责人给记者举了个例子。

　　瀍河区一市民家符合非集中供热区域“一户一表”城乡居民这一条件，他家在2017年11月之前已累计用电4000千瓦时，2017年11月15日至12月31日用电780千瓦时，2018年1月1日至3月15日用电720千瓦时，即在上一采暖季中，王先生家共用电1500千瓦时。

　　在执行采暖季阶梯电价之前，王先生采暖季内应缴的电费为：

　　780千瓦时×0.86元/千瓦时=670.8元

　　720千瓦时×0.56元/千瓦时=403.2元

　　合计：670.8元+403.2元=1074元

　　执行采暖季阶梯电价之后，王先生采暖季应缴的电费为：

　　1120千瓦时×0.56元/千瓦时=627.2元

　　(1500千瓦时-1120千瓦时)×0.61元/千瓦时=231.8元

　　合计：627.2元+231.8元=859元

　　“在实行采暖季阶梯电价后，王先生只需缴859元，节约电费215元。”该负责人说，他们做过一个计算，若用户在整个采暖季中的用电量超过720千瓦时，就可从该政策中受益。

　　问答

　　用电“热”问题，晚报为您打探

　　●用户如何申请享受此政策？

　　国网洛阳供电公司：对于去年已申请享受采暖季阶梯电价、今年仍需要用电取暖的居民，不用重复申请，自动享受采暖季阶梯电价优惠；去年申请使用采暖季阶梯电价、今年被纳入集中供热区域的居民，供电部门将为您解除该项服务。

　　符合条件的新用户，则可通过关注国网河南省电力公司微信公众号，进行线上申请(输入户号即可)，或到临近营业厅窗口申请。线下申请所需手续为：户主身份证原件；委托他人办理的还需要提供户主开具的委托书、户主及代办人身份证原件。

　　●采暖季阶梯电价与谷峰分时电价可否叠加执行？

　　国网洛阳供电公司：办理采暖季阶梯电价并不影响谷峰分时电价的使用，二者可分别申请、叠加执行，也可单独申请、单独执行。

　　●采暖季内，阶梯电价从哪一天开始结算？

　　国网洛阳供电公司：采暖季阶梯电价将从用户清算电费后(下个抄表日)生效。

　　同时，供电公司还将主动为客户开通智能缴费业务，实现网上业务自助办理、阶梯基数自动调整、电量电费信息及时推送、在线预存缴纳电费、远程自动停复电等功能。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 赵阳）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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