洛阳高新区两处小游园建成投用

近日，高新区两处新建(改造)的小游园正式投用，分别是佳宝游园和华夏路瀛洲路口游园。这两天，虽然下着绵绵细雨，仍有一些市民前去健身、游玩。

佳宝游园一角

近日，高新区两处新建(改造)的小游园正式投用，分别是佳宝游园和华夏路瀛洲路口游园。这两天，虽然下着绵绵细雨，仍有一些市民前去健身、游玩。

小广场华丽变身

“健身习惯了，下着雨也得来转两圈，不然闷得慌。”近日，年过六旬的李爱民买过菜，来到位于海棠路与丹桂路交叉口东南角的佳宝游园中心广场散步。

李爱民说，这里以前就是个小广场，人流量很大，但年久失修，广场地砖等设施较破旧，环境卫生较差。今年改造后，不仅环境大有改观，也多了不少可以健身的区域。

“佳宝游园面积约8000平方米，创业路沿线大多小区均在该游园的服务半径内，此次改造主要是增加功能分区和绿化景观。”高新区城市管理局总园艺师裴利涛说，该游园改造后分为文化广场区、健身区、儿童活动区。在文化广场区，不仅有弘扬社会正能量的牌匾，还有可供演出的舞台；健身步道环绕文化广场，沿途设有健身器材，搭配形成健身区；儿童活动区设有景观石和大型沙坑，十分受小朋友欢迎。

在该游园西侧的两个主要入口处，新增了景观设置和回形廊架，廊架下设有座椅，不仅可供游人休憩，还巧妙地起到了阻挡机动车辆进入的功能。

在绿化方面，增加绿植数量及层次感，在原有绿化基础上，增加胸径在20厘米以上的大规格乔木，增加桂花、海棠、红叶石楠球等景观效果佳的植物，在广场原裸露区域，补植耐阴地被植物等，使该小游园整体绿量增加了30%左右。

绿化景观层次丰富

华夏路瀛洲路口游园呈狭长形，面积约5000平方米。裴利涛说，这里地理位置优越，周边有小区、学校、商铺等，惠及居民多；这里道路交通也很方便，便于附近居民前来游玩、健身。

记者在现场看到，该游园功能分区明确，临近华夏路区域绿化丰富，中间设有新中式风格的亭子、廊架等；因季节原因，搭设的花藤门目前暂时“光秃”，待爬藤类植物生长后，游人便可体验“花下走”之感。临近南侧住宅楼区域多为硬化广场。

在绿化方面，该游园致力于打造层次丰富的绿化景观效果，法桐、雪松等组成高层绿景；红叶石楠球、桂花、百日红、樱花、月季、红叶李等搭配，形成中层绿景；黄杨与金丝女贞组合成底层绿景。

据介绍，因配合周边工程施工，目前该游园部分区域暂时围挡封闭，但不影响其他区域的使用。加上此前已建成投用的翠微路华夏路游园，目前，高新区今年新建(改造)的3处小游园已全部建成投用。（洛阳日报记者 赵佳 文/图）