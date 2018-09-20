《公共服务大家评》专题电视节目继续播出 银行服务接受市民代表评议

银行的服务质量，关系千家万户，也关乎银行口碑的好坏。1日晚，中国农业银行洛阳分行等金融机构负责人走进《公共服务大家评》节目现场，倾听群众意见建议。

银行的服务质量，关系千家万户，也关乎银行口碑的好坏。1日晚，中国农业银行洛阳分行等金融机构负责人走进《公共服务大家评》节目现场，倾听群众意见建议。

副行长现场表态：我就是第一责任人

王会凡是宜阳县赵保镇三王庄村村民，2006年，一场大病让他失去劳动能力，成为贫困户。今年，村干部告诉王会凡，县里引进光伏发电脱贫项目，贫困户可到中国农业银行申请扶贫小额贷款，参与该项目并从中获得收益。然而，当王会凡向银行提出申请时，被告知不能办理银行卡，原因是其身份证出现问题。王会凡的哥哥前往公安机关查询后，被告知身份证没有问题并为其出具了证明。但是，当王会凡拿着身份证再次前往银行办理相关业务时，得到的答复依然是无法办理，而且他拨打银行客服电话也无人接听。

中国农业银行洛阳分行副行长雷中哲说，因为银行工作人员服务不精细、不到位，造成了这样的事情发生，非常抱歉。“今天，我坐在这里，我就是第一责任人，一定解决好这个问题。”雷中哲在现场表态。他还说，通过这件事，暴露出银行在管理和服务等方面都存在问题，银行将对有关责任人进行追责。

购房合同无需约定贷款期限

2011年，市民王先生购买了一套经济适用住房，在签订购房合同时，注明贷款年限为15年。今年9月，他决定提取一笔住房公积金时，突然发现自己签订的借款合同和购房合同在贷款年限上相差了5年。后来，他到中国银行洛阳分行查询得知，他所签订的贷款合同还款年限为20年，对于购房合同中出现的15年贷款年限，银行工作人员答复，可以不予理会。让王先生不理解的是，时间上的差别会不会对房子的解押造成影响呢？

中国银行洛阳分行副行长王利说，据她判断，借款人的意愿应该是15年还清贷款，而银行在审核其还款能力后，最终核准还款期限为20年。购房合同中一般无需约定贷款期限，这也给银行提了醒，在以后的工作中，要及时与购房合同进行比对，并给客户解释清楚，以免出现误解。接下来，银行将与王先生沟通，如果他具备还款能力，银行将就贷款年限问题与王先生进一步协商。另外，只要贷款还清，随时可以解押。

收费项目应告知用户

今年，大学生小孙在我市交通银行某营业网点办理了一张储蓄卡，并开通了短信提醒服务。后来，她发现这个短信提醒是收费的，每月4元，她认为这个收费较高。此外，这一收费是银行自动扣除的，自己并没有收到过短信提示。

交通银行洛阳分行行长助理张朋说，交通银行作为国有控股银行，每项收费都是经过发改委、银监会等相关部门审核的。在去年9月之前，这一收费项目是没有的，决定收费之后，银行也通过各种途径告知了用户。关于小孙没有收到提醒一事，银行将进一步核实有关情况，不断提升服务质量。（洛阳日报记者 李三旺）