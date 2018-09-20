洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《公共服务大家评》专题电视节目继续播出 银行服务接受市民代表评议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-07 08:52

　　银行的服务质量，关系千家万户，也关乎银行口碑的好坏。1日晚，中国农业银行洛阳分行等金融机构负责人走进《公共服务大家评》节目现场，倾听群众意见建议。

　　副行长现场表态：我就是第一责任人

　　王会凡是宜阳县赵保镇三王庄村村民，2006年，一场大病让他失去劳动能力，成为贫困户。今年，村干部告诉王会凡，县里引进光伏发电脱贫项目，贫困户可到中国农业银行申请扶贫小额贷款，参与该项目并从中获得收益。然而，当王会凡向银行提出申请时，被告知不能办理银行卡，原因是其身份证出现问题。王会凡的哥哥前往公安机关查询后，被告知身份证没有问题并为其出具了证明。但是，当王会凡拿着身份证再次前往银行办理相关业务时，得到的答复依然是无法办理，而且他拨打银行客服电话也无人接听。

　　中国农业银行洛阳分行副行长雷中哲说，因为银行工作人员服务不精细、不到位，造成了这样的事情发生，非常抱歉。“今天，我坐在这里，我就是第一责任人，一定解决好这个问题。”雷中哲在现场表态。他还说，通过这件事，暴露出银行在管理和服务等方面都存在问题，银行将对有关责任人进行追责。

　　购房合同无需约定贷款期限

　　2011年，市民王先生购买了一套经济适用住房，在签订购房合同时，注明贷款年限为15年。今年9月，他决定提取一笔住房公积金时，突然发现自己签订的借款合同和购房合同在贷款年限上相差了5年。后来，他到中国银行洛阳分行查询得知，他所签订的贷款合同还款年限为20年，对于购房合同中出现的15年贷款年限，银行工作人员答复，可以不予理会。让王先生不理解的是，时间上的差别会不会对房子的解押造成影响呢？

　　中国银行洛阳分行副行长王利说，据她判断，借款人的意愿应该是15年还清贷款，而银行在审核其还款能力后，最终核准还款期限为20年。购房合同中一般无需约定贷款期限，这也给银行提了醒，在以后的工作中，要及时与购房合同进行比对，并给客户解释清楚，以免出现误解。接下来，银行将与王先生沟通，如果他具备还款能力，银行将就贷款年限问题与王先生进一步协商。另外，只要贷款还清，随时可以解押。

　　收费项目应告知用户

　　今年，大学生小孙在我市交通银行某营业网点办理了一张储蓄卡，并开通了短信提醒服务。后来，她发现这个短信提醒是收费的，每月4元，她认为这个收费较高。此外，这一收费是银行自动扣除的，自己并没有收到过短信提示。

　　交通银行洛阳分行行长助理张朋说，交通银行作为国有控股银行，每项收费都是经过发改委、银监会等相关部门审核的。在去年9月之前，这一收费项目是没有的，决定收费之后，银行也通过各种途径告知了用户。关于小孙没有收到提醒一事，银行将进一步核实有关情况，不断提升服务质量。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：张燕]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·诺如病毒高发期来临！如何保护孩子们？
  • ·骨头汤不补钙，核桃不补脑！ 这些谣言坑了无数人
  • ·家有遗传代谢病患儿 来申请救助金 最高可获一万元
    		•
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
        携手五十载，迈进金婚，对每一对夫妇来说，都是值得好好纪念的。陈耀奇、李竹枝夫妇为了纪念金婚，共同制作...
  • ·您的旅行照片也能美美的
  • ·“抛”开儿女自驾游 花甲老人耍得美
  • ·遛弯儿 “聊天” 92岁老人和她的小母鸡
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 秋色斑斓 多彩河洛
  • 洛阳市热力公司直管小区明日24时缴费截止
  • 家中热费缴多少？咱们一起来算笔账
  • 2018记者节特别报道：把我的故事讲给您听
  • 中信重工：打造智能化工厂 提升核心...
  • 洛阳动漫博物馆
  • 李亚在全市生态环境保护大会上强调：...
  • 今天洛阳阴天有小到中雨 气温3℃到10℃
  • 3岁男童河滩不慎落水 陌生男子舍身救人
  • 河南省委省政府环境保护督察组交办案...
    		•
    百姓呼声
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    异地办理居民身份证换领、补领的所需材料
    精彩图片
    2018记者节特别报道：...
    中信重工：打造智能化...
    秋色斑斓 多彩河洛
    洛阳动漫博物馆
    精彩热帖

    瑜伽采风掠影

    雨之声合唱团周年庆

    蒿县白河千年银杏

    深秋国花园 依然惹人醉
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605