洛阳农产品集中亮相中国农加工洽谈会

昨日，第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会在驻马店市开幕。我市组织46家农业产业化龙头企业和农民专业合作社组团参展，展出具有洛阳地域特色的名优农产品及其加工品130余种，集中推介洛阳高效农业发展成果。

昨日，第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会在驻马店市开幕。我市组织46家农业产业化龙头企业和农民专业合作社组团参展，展出具有洛阳地域特色的名优农产品及其加工品130余种，集中推介洛阳高效农业发展成果。

近年，我市以实施乡村振兴战略为引领，牢牢抓住产业兴旺这一根本，以“农业百字工程”建设为载体，持续深化农业供给侧结构性改革，大力发展沟域经济和特色高效农业，唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农主旋律，推动农业发展方式由高速增长转为高质量发展，政策导向由增产导向转向提质导向。目前，全市市级以上农业产业化龙头企业达352家，从业人员达6.8万人，广大农民和贫困群众来自农业产业化的收入持续增加。

此次展会，洛阳特装展区不仅展出孟津梨、洛宁苹果、偃师银条等地理标志产品，还有牡丹深加工系列产品、农产品区域品牌“栾川印象”等，吸引众多参展商洽谈采购。展会期间，我市还分别参与了农产品加工业发展和质量品牌提升论坛、贫困地区特色农产品宣传推介等活动。

本届中国农加工洽谈会由农业农村部和省政府联合主办，以“创新、绿色、开放、共赢”为主题，将持续至9月8日。 （洛阳日报记者 白云飞 通讯员 王万超）