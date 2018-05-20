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邮储银行洛阳市分行典型违规案例宣讲活动第二站——走进新安县支行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-07-09 09:50

　　为持续深入开展合规文化建设，强化员工合规理念和责任意识，邮储银行洛阳市分行持续开展“以案为鉴，警钟长鸣”典型违规案例宣讲活动。2018年7月5日晚，市分行法律与合规部周芙蓉总经理一行深入新安县支行进行合规宣讲活动，以案例的形式使员工重温了十条禁令、三十个严禁及员工违规行为处理办法。

　　会上，周芙蓉总经理对外部监管机构检查、总行检查发现违反“十条禁令”以及省市分行检查发现的的76起典型违规案例，从违规事实、问责依据和处理结果等方面进行了讲解，内容涵盖网点柜面操作、业务库管理、后台人员和信贷人员履职、人员排查、高管自律等多个方面，以反面案例警示全员合规操作，发挥“以案为鉴警示全行”的作用。

　　通过此次宣讲活动，邮储银行新安县支行全体员工接受了一次心灵的洗礼，深刻体会到作为一名银行员工必须牢牢把握正确的人生观、价值观和世界观，必须经得起考验，扛得住诱惑，时刻做到遵纪守法、立场坚定、坚持原则、严格自律，同时加强法律法规和规章制度的学习，努力提高操作能力，为业务发展做出应有的贡献。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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