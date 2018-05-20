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新安县石井镇：旅游扶贫 乐了乡亲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-07-09 08:57

　　儿子读高中的学费，终于有了着落，张林周紧皱的眉头舒展开来。

　　张林周，48岁，新安县石井镇五顷村建档立卡贫困户。11年前，年轻力壮的他务工时腰椎骨折，花了20多万元医药费仍不见好，后遗症导致其双腿残疾只能依靠拐杖行走，一家人的生活重担落在妻子的肩上。今年，他的儿子参加中考并被一所高中录取，他却整日唉声叹气：“当年借的医药费都没还清，上哪儿给他弄学费？”

　　今年4月底，石井镇面向社会开展“帮扶一个贫困户，石井山水任您游”的爱心公益活动，针对未脱贫户中自主脱贫能力较差的贫困学生、困境儿童、大重病户等，开展爱心助学、医疗救助等帮扶，使每位被帮扶人直接年受益不低于2000元。参与活动的爱心人士和其固定的3名亲属，凭身份证游览龙潭大峡谷、黛眉山、荆紫仙山等镇内景区免除主门票，并且爱心人士一家每年可享受一次康萌大酒店双人标准间1间的免费住宿。

　　“用石井的好山好水，吸引更多的社会爱心人士加入帮扶贫困户的活动中，共同努力，早日实现脱贫，是我们开展这项活动的初衷。”石井镇党委书记王冰说，涧西区南村社区干部群众帮扶元古洞村15名贫困居民，爱心衣橱基金会洛阳项目帮扶印头小学48名贫困学生……活动反响不错，现已有包括张林周儿子在内的126名贫困人员获结对帮扶。

　　如果说这项爱心公益活动是扶一把贫困户，那么新建的旅游扶贫创业园则是要让他们站得稳，自己走上脱贫的道路。

　　石井镇旅游扶贫产业园由镇政府主导建设，在龙潭大峡谷、黛眉山等景区内部及沿线高标准建设扶贫摊位，让贫困户免费使用，通过统一供货，销售农副土特产品和旅游纪念品，提供旅游服务等形式带动贫困户增收。目前，位于龙潭大峡谷景区沿线的30个旅游扶贫摊位已正式开业运营，既提升了旅游综合服务能力，也为贫困户打开了新门路。

　　“以前到市区和县城摆地摊，走街串巷赶集市，现在不用四处奔波了。”井沟村贫困户陈玉芳申请了一个摊位，经营民族服装。在她看来，摊位虽只是1间5平方米的小木屋，但免于风吹日晒雨淋，还不收取租金。

　　“政府搭了个好平台，我一定要好好干，争取早日脱贫。”陈玉芳坚定地说。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 许金安）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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