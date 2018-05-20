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瓜农孙发亮的拖拉机又坏了 农机合作社再向瓜农伸援手
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-09 08:44

　　热心的张纪涛在修拖拉机

　　“记者同志，我的拖拉机漏油，开不成了，还得麻烦你们帮帮忙！”7日早上8点30分，晚报“助农爱心联盟”接到了瓜农孙发亮的求助电话。在晚报“助农爱心联盟”的帮助下，孙师傅的卖瓜路已顺畅不少，可就在第三次到市区卖瓜时，他的拖拉机又抛锚了。

　　接到求助后，记者马上与市农机局取得联系。尽管是周六，该局管理科还是迅速行动，很快找到了距离孙师傅卖瓜地点最近的农机维修站点——孟津县益农农机服务合作社。说是最近，实际上，该合作社位于孟津县朝阳镇油王村，距离孙师傅所在的黎明院家属区，还有大约17公里。

　　当时，该合作社理事长张纪涛正在给家里的庄稼打农药，接到求助信息，他二话没说，撂下手里的药桶，拿上维修工具就出了门。这已经是该合作社第二次向孙师傅提供帮助了。上周一，孙师傅的拖拉机第一次出现故障时，张纪涛也是第一时间赶到现场，找到了发生故障的原因。当时，经多方打听，他驱车赶到位于孟津县会盟镇的一个拖拉机配件商处，买来零件更换，孙师傅才得以顺利返程。

　　“孙师傅的拖拉机型号太老了，配件不好找，据我了解孟津只有那一处有卖的。”张纪涛说，虽然不知道这次故障的原因，但他还是带上了一些备用零件。大约上午10点，张纪涛赶到孙师傅的拖拉机旁，经检查，拖拉机漏油是螺丝松动造成的，同时，离合器也出现了问题。

　　地里的西瓜不等人。找到问题后，张纪涛再次开车前往30多公里外的孟津县会盟镇，买到所需零件后，又匆忙赶回。这一去一回，就是70多公里，张纪涛连午饭也没顾上吃。当日下午大约1点30分，孙师傅的拖拉机修好了。按照常规，像这样来回奔波百余公里的维修服务，最低收费也要300元。最终，张纪涛只收取了30元。（洛阳晚报记者 智慧 文/图）

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[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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