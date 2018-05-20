提醒！开元大道河科大门前 南半幅路面今起恢复通行

从今日起，走开元大道途经河科大门口的市民要注意啦，道路通行方式有变化。昨日，记者从市人防办获悉，受河科大过街通道人防工程施工影响，从今日起，开元大道河科大门前南半幅路面将恢复通行，北半幅将开始封闭施工。

从今日起，走开元大道途经河科大门口的市民要注意啦，道路通行方式有变化。昨日，记者从市人防办获悉，受河科大过街通道人防工程施工影响，从今日起，开元大道河科大门前南半幅路面将恢复通行，北半幅将开始封闭施工。

此次变化将对通行方式造成一定影响，由东向西的机动车走南侧机动车道，由西向东的机动车走南侧非机动车道，开元大道龙祥街口临时交通信号灯调整到南侧道路中心。为保障通行秩序，该路段将设置交通标识和隔离护栏，过往车辆要减速慢行。

河科大过街通道人防工程项目负责人介绍，该工程位于河南科技大学北侧门，龙祥商业街南路口东侧和洛阳理工学院南门西侧，横跨开元大道，呈“工”字形布置。设置四个人行出入口，各出入口均设有自动扶梯和步梯。该项目建成后，将实现人车分流，确保行人安全过街，并增大机动车通行量。目前，南半幅已转入地下装饰装修环节，北半幅启动开挖施工，预计快车道路面可于8月中旬全面恢复通行。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 赵旋）