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今起，洛阳12处人防纳凉点免费开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-07 08:53

　　今日是小暑，气温越来越高。“天气这么热，我哪里通通不想去……”张学友歌中的苦恼您有没有？昨日，市人防工程避暑纳凉工作新闻发布会透露了一个好消息，从今日起，12处人防纳凉点将集中对市民开放，让您清凉一夏。

　　开放时间：64天

　　7月7日至9月8日，共计64天

　　开放位置：12处

　　今年我市共计开放12个人防纳凉点，建筑面积共约53000平方米，主要分布于主城区，具体位置是：

　　涧西区

　　青岛路爱尚街地下商业街

　　辽宁路万达广场地下商场

　　景华路润峰广场地下商场

　　西工区

　　纱厂路兴华地下步行街

　　王城公园过街通道

　　周王城广场

　　中州路天盛壹佰地下商场

　　唐宫路小商品市场地下商场

　　西工小街十号口人防工程

　　老城区

　　中州路地下商城

　　瀍河区

　　华林新村社区人防工程

　　洛龙区

　　泉舜购物广场地下商场

　　内部设施：防暑药品、纳凉椅等是“标配”

　　市人防办副主任原国胜透露，为进一步提高人防纳凉点的舒适度，今年我市筹措20余万元资金专项用于避暑纳凉工作，为全部人防纳凉点配备了防暑药品、纳凉椅、纳凉须知、人防宣传册，结合实际为部分人防纳凉点购置配备了书报杂志、电视机、热水器、保温桶、灭蚊器、专用宽带及Wi-Fi、LED屏、人防微宣室、投影仪等。

　　下一步，我市还将按要求逐步完善人防纳凉点的设施，有望全部实现“六通六有一保障”。

　　“六通六有一保障”指的是：通水、通电、通排污、通手机信号、通有线电视、通无线网络；有饮用水、有桌椅、有书报、有纳凉须知、有防暑药品、有公益活动；专人专职保障。

　　如果您去人防纳凉点，可以先瞅瞅墙面上是否贴有无线网络覆盖的标识和密码，欢迎蹭网。

　　特别保证：适时延长开放时间

　　三伏天临近，天气越来越热，遭遇极端天气怎么办？

　　市人防办也制定了一套应对措施，将适时增加座椅，尽可能满足更多群众纳凉需要；适时延长开放时间；在人防纳凉点配备必要的防暑降温和跌打损伤应急药品。

　　接受监督：服务均免费 监督电话63279036

　　原国胜表示，人防纳凉点开放期间，人防部门提供的均为免费服务，绝不进行任何盈利活动。任何人防纳凉点不得向纳凉群众收费，如有群众反映，一经查实将严肃处理。

　　同时，欢迎广大市民对人防纳凉点的管理和服务进行监督，监督投诉电话：0379-63279036。

　　温馨提示

　　人防纳凉点内外温差大，最好多带一件衣服

　　需要提醒的是，人防纳凉点的温度与外界差别较大，前去纳凉的市民最好多带一件衣服，以免受凉感冒。患有风湿病的老年人、体弱病人、孕妇、婴儿谨慎入内。

　　人防纳凉点为公共场所，提倡文明健康的纳凉休闲方式，在人防纳凉点可以读书看报、打牌娱乐，不要吸烟、酗酒、赌博、打闹、滋事。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 李新）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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