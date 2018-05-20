故宫珍宝牡丹韵 古人的挠痒神器

很多人知道如意，但未必知道如意的来历。近期，洛阳博物馆展出了清代皇家御用之物——竹雕折枝牡丹式如意和紫檀嵌玉雕折枝牡丹纹三镶如意，让人忍不住想了解如意的“前世今生”。

清代紫檀嵌玉雕折枝牡丹纹三镶如意

清代竹雕折枝牡丹式如意

很多人知道如意，但未必知道如意的来历。近期，洛阳博物馆展出了清代皇家御用之物——竹雕折枝牡丹式如意和紫檀嵌玉雕折枝牡丹纹三镶如意，让人忍不住想了解如意的“前世今生”。

你看竹雕折枝牡丹式如意，如意首以牡丹为之，花朵硕大；茎杆为柄，柄身点缀着枝叶和花蕾，叶片翻卷自然，叶脉雕刻精细。

博物馆讲解员说，作为吉祥之物，别看如意如此高大上，其实它与人们所用挠痒之物——“痒痒挠”“不求人”有密切关系。

北宋典籍《释氏要览》里说：“古之爪杖也……刻作人手指爪。柄可长三尺许，或脊有痒，手所不到，用以搔抓，如人之意，故曰‘如意’。”

也就是说，最早的如意，是用来挠痒痒的。

据史料记载，如意早在东汉时就有了，后来逐渐从实用品转变成陈设品，身价倍增。

唐代典籍《北史》里说，迁都洛阳的北魏孝文帝，根据皇子们所选取的宝物来观察他们的喜好和志向，拿起如意的元恪大受孝文帝重视。后来，元恪在洛阳即位，即宣武帝。

到了清代，如意在宫廷中得到广泛应用。皇帝若将如意交到一个女子手中，那就意味着她将成为皇后。清顺治皇帝及光绪皇帝等都是用如意挑选皇后的。

另外，它还是馈赠佳品。据清宫档案记载，每逢皇帝即位、后妃生日或节日，大臣们都要向皇室敬献如意。如慈禧太后六十寿辰时，光她收到的如意就有80多柄。

乾隆皇帝还写过一首赞美商代铜如意的诗：“一柄曲拳代谈者，琳玢古色错金银。谁知子氏犹尚质，已有欣于如意人。”

在民间，人们或将如意陈设在家里，或用如意馈赠亲友，以示祝愿。

世事变迁，虽然如意退出了人们的日常生活，但因其承载的历史及所蕴涵的美好寓意，仍被人们深深喜爱着。（洛阳晚报记者 刘婷 通讯员 王萍 文/图）