让生活多一些大爱，就要自己少一些“小我”，要像李二圈、张润卿夫妇那样付出实实在在的行动。

让生活多一些大爱，就要自己少一些“小我”，要像李二圈、张润卿夫妇那样付出实实在在的行动。

伊滨区李村镇宿驾窑村的智障儿胡润坡父母早逝，孤苦无依的他以乞讨为生。14年前，当他流浪到偃师市大口镇铁窑村时，遇到了好心的李二圈、张润卿夫妇。

收养胡润坡后，老两口农忙时为生计奔波，农闲时为孩子找家，吃苦受累不算啥，只想让孩子饿不着、冻不着，能够早点儿回家。由于一直找不到胡润坡的家，老两口这一养就是14年，原本素昧平生的他们因此成为亲人。与此同时，老两口的善行影响、带动了其他村民，一个村庄用共同的爱托起憨儿温暖的人生。

老两口的善行来自对生命的珍视，来自对良心的坚守，这种来自民间的朴素、执着做人信念，让人感动，让人反思。

李二圈、张润卿夫妇的淳朴善举经晚报报道，引来数万名网友点赞，《人民日报》和新华社微信公众号均推文称赞：并不富裕的老人给了憨儿温饱，也给了他珍贵的尊严。网友“阿Y”说，奶奶张润卿的名字真好听。确实，张润卿人如其名，用自己的好心滋润他人。

人心向善，但真的做起来总会有这样那样的困难，让生活多一些大爱，就要自己少一些“小我”，要像李二圈、张润卿夫妇那样付出实实在在的行动。面对陷入困境中的人，在我们力所能及的情况下，请不要做冷漠的旁观者，伸手拉一把、扶一下，都能让他或她感受到来自社会的善意和温暖。

在这个感人的故事中，憨儿胡润坡其实并不憨，吃百家饭、穿百家衣的他懂得感恩，懂得用自己的方式报答李二圈、张润卿夫妇及其他村民的养育之恩，这种爱与被爱温暖了人们的心。

曾子说：人而好善，福虽未至，祸其远矣。善良是人生至美的风景，也是一种精神力量，善待他人能温暖他人，提升自己，何乐而不为呢？（新闻观察员 洛谭）