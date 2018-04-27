文综应试篇：合理安排答题顺序 灵活运用解题技巧（家有考生）

高考冲锋在即，有人说“得文综者得天下”。文综因为分值大、易拉开差距，在高考中显得尤为重要。如何在考试中稳稳得高分呢？市一中高三地理教师王立歌说，要合理安排答题顺序，灵活运用解题技巧。

高考冲锋在即，有人说“得文综者得天下”。文综因为分值大、易拉开差距，在高考中显得尤为重要。如何在考试中稳稳得高分呢？市一中高三地理教师王立歌说，要合理安排答题顺序，灵活运用解题技巧。

调整心态合理安排答题顺序

首先，调整好心态。进入考场后，考生要先熟悉环境，然后深呼吸，放松下来。

其次，利用好开考前的5分钟，快速浏览试卷，了解卷面的题型、类别、知识的分布结构、分值的设置等。考试时，考生遵循先易后难、先简后繁、先小后大、先熟后生的原则，实现“拿分最大化”，合理安排答题时间和顺序。

较好的答题顺序是，先做选择题，紧接着涂选择题答题卡(把握不准的题目也要先选择并涂卡，可以做标记，最后有时间了再仔细考虑)，选择题及涂卡时间控制在40分钟左右；然后做选做题(答案文字少，易得分)，大约需要15分钟；接着按照试卷上的顺序写综合题，大约需要85分钟；最后剩余约15分钟，用来检查，对全卷作统一审视，把握不准的题不要更改原来的答案。当然，也可以按照自己认为最合适的答题顺序，提高做题速度和效率。

掌握技巧关键在于审题

在考场上，除了安排好时间顺序，掌握每道题的答题技巧，也能事半功倍。

选择题

答题常有四个环节：

1审题枝——排谬法(排错法)；

2审题干——主旨、主体、客体，谁与谁的关系；

3审题干与题枝的关系：比较选项的区别，带着区别对照题干主旨，挑出最佳选项；

4反代，将选定的选项放到题干中加以阅读，看逻辑是否合理，语言是否通顺。

如果感觉有两个或两个以上的选项都符合题目要求，怎么办？这时一定要领会题干的中心意思或总体的逻辑关系，然后比较这些选项，只有与题干的中心意思联系最直接、最贴近的才能选，不能作无限延伸。不是所有符合题意的选项都可以选，如果选项仅仅与题干中的某一部分、某一层次的意思吻合，则不能选。

主观题

主观题关键在于审题，弄清材料和题目的设问，吃透题意，从材料中提取有效信息，弄清题目要求回答的中心问题究竟是什么(考察教材中的概念、原理、观点)，以免答非所问。文综重视考察分析力、理解力和表达力，规范答题很重要。要做到“答案要点化、要点术语化、重点重复化”。就算不会答也要根据材料有条理地答上几点，不能空题、漏题。

一般来讲，高考文综政史地三科总有一科要难一点儿，这可能是由于考生的学科能力或高考文综平衡难度的要求，这就要求考生对这一部分的大多数题，如果看一遍不怎么懂，不要发慌，再看一遍，谨慎判断，正确率会大大提高。

近几年，高考文综卷中的主观题，大多通过运用新材料、设置新情境来考查考生综合分析和解决问题的能力。在考场上，考生要会灵活运用试题材料性语言。政治主观题要会使用时事性语言，平时适当地记忆和掌握一些党和国家领导人的重要讲话及党和国家重要会议内容，以便在答题时运用。（洛阳晚报记者 王晓丹 通讯员 施长明）