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“动车组”文化对脱贫攻坚的启示

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-08 08:51

　　“动车组”文化是中船重工第七二五研究所从高速动车组“同向同频、协调互动、整体驱动、和谐统一”演化而来的管理创新。“动车组”文化对当前我市的脱贫攻坚工作同样具有启示意义。

　　我市2016年有46760人脱贫，2017年有10.42万人脱贫，脱贫攻坚战取得阶段性成效。脱贫攻坚已到了后半程的关键时期，在当前脱贫攻坚任务重、要求高的情况下，也需要以“动车组”文化推动脱贫攻坚工作深入开展。

　　注重脱贫攻坚的过程性，让脱贫攻坚的每一步都“动力满满”。当前，脱贫攻坚工作已从注重全面推进帮扶向更加注重深度贫困地区攻坚转变，从注重减贫速度向更加注重脱贫质量转变，从注重实现脱贫目标向更加注重增强贫困群众的获得感转变。每一个转变过程好比一节动车车厢，只有每一节车厢都“动力满满”，脱贫攻坚的成果才能得到巩固，才不会出现“假脱贫”“数字脱贫”等现象。

　　注重激发贫困户的脱贫动力，让每一个贫困户都成为脱贫攻坚的“动力源”。有句话说得好，“你永远无法叫醒一个装睡的人”。如果贫困户“呼呼大睡”，任凭外界如何努力帮扶，也很难取得最佳效果。在坚持精准施策，统筹抓好产业扶贫、易地搬迁、兜底保障等基础上，要把扶贫与扶志、扶智相结合，破除“等靠要”的思想，激发贫困户的内生动力，引导贫困群众靠辛勤劳动脱贫致富。

　　注重协调联动，汇聚全社会的扶贫动力。“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”在精准脱贫中，如果不能做到“同向同频、协调互动、整体驱动、和谐统一”，贫困群众的获得感就会打折扣，脱贫目标就难以实现。

　　注重脱贫攻坚与乡村振兴战略相衔接，双方相互借力。脱贫攻坚助力乡村振兴，乡村振兴提升脱贫攻坚质量。要以实施乡村振兴战略为契机，找好脱贫攻坚和乡村振兴的结合点，统筹抓好当前脱贫和长远发展，形成长效机制，推动“农业强起来、农村美起来、农民富起来”早日变成现实。（王社民）
[ 责任编辑：马佳佳]
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