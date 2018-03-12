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让电商成为乡村振兴的新引擎（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-28 08:46

　　2018年中央一号文件提出，“大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化”，这进一步为我国农村电商发展指明了方向。

　　近年，我市农村电商发展迅速，新增国家级、省级电子商务进农村综合示范县7个。其中，伊川去年被评为省级电商进农村综合示范县后，着力打造了一批农村电子商务企业，目前，“乐村淘”建成农村电子商务网点230多个，“买乐买”建成50多个，电商扶贫在该县逐步推广。放眼全国，农村电商已成为创新农产品交易方式、增加农民收入、引导农业供给侧结构性改革、促进乡村振兴的重要力量。

　　农村电商产生的在线交易数据，不只是交易行为的记录，更是指引市场动态的“风向标”。一方面，利用农村电商大数据可以促进农业供给侧结构优化，还可以分析农产品区域性、品种性生产信息，引导农产品向优品质和高效益转变；另一方面，农村电商大数据是农产品生产与消费环节互通的“连接器”，利用该大数据进行农业生产经营与分析，可使农业生产者和经营管理者更多地了解市场需求，进而开展有针对性的产品创新，提升供给端的整体效益。

　　我市农村电商发展喜中有忧。对农村电商来说，物流是电商进入农村市场的第一道难题，特别是物流配送的“最后一公里”问题较为突出，是发展农村电商亟待补齐的短板；农村网络基础设施建设投入不够，农村网络覆盖率较低，阻碍了农民对互联网的使用；电商经营者扩大经营和升级换代所需的资金，较难获得银行支持；农村偏弱甚至缺失的网络消费习惯，也成为当前农村电商发展的制约因素。

　　好雨知时节，当春乃发生。市委农村工作会议提出，要做好“基础能力”这篇文章，加快完善农村公路网，大力推进农产品流通现代化；要做好“融合发展”这篇文章，创新农业组织方式，加大龙头培育、引进力度，积极推进“互联网+”“旅游+”“生态+”，不断催生新业态。

　　乡村振兴的关键是产业兴旺，而农村电商的蓬勃发展，正成为推动乡村产业兴旺的主力军和乡村振兴的新引擎。随着政策落实、市场成熟、数字技术发展和大量人才返乡创业，我市农村电商发展“天时、地利、人和”基本齐备，必将迎来全面井喷的“黄金时代”。（王社民）

　　（作者单位：伊川县交通运输局)
[ 责任编辑：马佳佳]
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