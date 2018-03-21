在洛阳现代化建设新征程中奉献青春力量

习近平总书记5月2日在北京大学考察时对广大青年深情寄语：“广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”

习近平总书记5月2日在北京大学考察时对广大青年深情寄语：“广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”

当前，全市上下在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极，百业勃兴，日新月异。作为党领导下的具有鲜明政治性、先进性、群众性的群团组织，全市共青团组织正高举旗帜，深化改革，奋勇争先，团结带领近200万洛阳青年在围绕中心、服务大局的火热实践中诠释着新时代的青年担当。

洛阳青年信念坚定。讲政治、听党话、跟党走是立团之本。全市共青团组织以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，灵活运用线上、线下两条渠道，持续强化青年思想政治引领。一方面，成立由党的十九大青年党代表、青年典型等组成的理论宣讲队伍走进企业、农村、社区、校园等，与广大青年“面对面”，将“党言党语”转化为“青言青语”；另一方面，主动在新媒体上与广大青年“键对键”，充分运用微博、微信深入开展“学思践悟十九大青春建功新时代”系列主题宣传活动，覆盖青年25万余名。

洛阳青年本领过硬。求真学问，练真本领，才能更好为国争光、为民造福。去年以来，全市共青团系统建立“青年之家”145个，组织青年职业技能培训1.2万余人次，开设青年创新创业大讲堂培训1400人次，组织3万余名青年参加各类技能竞赛。在团中央中国青年职业技能大赛上捧回第一名奖杯的中油一建电焊工井云杰，就是我市“青年岗位能手”选树活动中涌现出来的杰出代表。

洛阳青年勇于创新。创新是第一动力。最富活力、最具创造力的青年一代理应走在全市实施创新驱动发展战略、推动“两区同建”的前列。去年以来，全市团组织以“创出彩”系列活动为载体，大力创建“青年创业园区”和“青年众创空间”，一批青年创新创业先锋脱颖而出。同时，通过整合社会资源，搭建“青年+团市委+创业园区”服务平台，为创业青年协调提供场地、辅导、融资等综合服务。目前，全市已建立8个青年创业园区(基地)，50余个初创项目顺利进驻孵化。

洛阳青年自觉奉献。幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。在“让青春在重点项目建设中闪光”系列活动中，一大批“青年突击队”在古城快速路等项目工地上不分昼夜、攻坚克难，刷新了“洛阳速度”“洛阳效益”；在“八方援”系列活动中，广大青年发挥优势精准扶贫，累计结对培训贫困青年1800余名，为贫困青年提供就业岗位6000余个；在“绿风尚”系列活动中，广大青年积极参与低碳节能、清洁美化、环保创新行动，助力污染防治……在奋斗和奉献中，洛阳青年正在新时代放飞青春梦想、实现人生价值。

洛阳广大青年的人生黄金期与实现“两个一百年”奋斗目标和洛阳“一小步、两大步”目标完全吻合。大家既是追梦者，也是圆梦人。生逢其时、重任在肩的洛阳青年一定牢记总书记嘱托，以社会主义建设者和接班人的使命担当，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，让青春在决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程中焕发绚丽光彩！ （王 智）