把 “ 洛阳速度 ” 充分倒逼出来

近日，高德地图发布《2018一季度中国主要城市交通分析报告》，在“中国堵城排行榜”上，银川、济南、洛阳分列“堵城”前三名，南阳第17名、新乡第36名、郑州第42名；本次报告还分别对早、晚高峰最拥堵城市进行了排名，晚高峰拥堵排行榜中，银川、汕头、洛阳位居前三；报告还显示，节假日拥堵程度最高的城市是洛阳，同比去年一季度，从1月1日至春节前夕，洛阳拥堵加剧异常明显，与去年同期相比增加9.63%。

洛阳到底“堵”不“堵”？

近日，高德地图发布《2018一季度中国主要城市交通分析报告》，在“中国堵城排行榜”上，银川、济南、洛阳分列“堵城”前三名，南阳第17名、新乡第36名、郑州第42名；本次报告还分别对早、晚高峰最拥堵城市进行了排名，晚高峰拥堵排行榜中，银川、汕头、洛阳位居前三；报告还显示，节假日拥堵程度最高的城市是洛阳，同比去年一季度，从1月1日至春节前夕，洛阳拥堵加剧异常明显，与去年同期相比增加9.63%。

无独有偶，滴滴出行近期也发布了《2018年一季度城市交通出行报告》，在“全天交通运行指数城市排行”上，河南的城市没有进入前十名，郑州领衔排在第14名，而在“早高峰交通运行指数城市排行”和“晚高峰交通运行指数城市排行”上，洛阳均未进入前50位。

同样是基于大数据而发布的两份交通状况报告，洛阳在其中的位次为何“冰火两重天”？这显然不是一声“呵呵”就能一笑了之的问题，而大数据之下的“洛阳人怎么看”是把这一问题看得深、把得准的关键。

早些时候，曾有业内人士指出，客观来讲，由于高德地图等采用“拥堵延时指数”作为评价指标，影响车速的道路等级、路网密度、红绿灯数量及单个用户出行距离等因素未被纳入，这样计算得出的城市拥堵排名，跟当地群众的切身感受并不完全吻合。具体到洛阳，“真心不觉得洛阳堵”“洛阳只是上下班高峰、个别路口堵”的说法，代表着洛阳民间的普遍认知。针对此次洛阳进入“堵城”前三名，洛阳人的反应可以说理性而淡定。正如一些居民分析的那样，地铁施工、过年人车流量大、部分主干道修路、春季游客涌入较多、牡丹文化节大型活动密集等，是导致洛阳第一季度较为拥堵的主要因素。正确看待现象、分析因素，不是为了给洛阳的面子“找补”，而是为了让洛阳治堵“更加切实、靠谱”。

“不回避矛盾，不掩盖问题”，这是对待问题应有的态度。近年，洛阳对治理城市拥堵是下了大力气的，无论是在“硬件”上加强基础设施建设，还是在“软件”上优化城市出行方案，都在提速提效，这是有目共睹的。当然，畅通市区交通网络、完善市域交通体系、提升对外通达能力，使洛阳由交通节点城市向交通枢纽城市转变，不可能毕其功于一役。保持我们的战略定力，既久久为功又只争朝夕，对照项目攻坚时间表“钉钉子、剥洋葱、透竹竿”，同时在建设过程中“将麻烦想在前面”，把公众预期和可能产生的矛盾问题想得更加全面，多创造推广“保通先行”等先进做法，使修路施工带来的“堵城之痛”控制在人们可以理性接受的“局部微创”范围内，方能最大化争取到民意支持，及时有效地疏导社会情绪，切实提升公众的“交通获得感”。

总而言之，借助各类交通状况报告进一步看清短板、把准方向，将更多“洛阳速度”“洛阳效率”充分倒逼出来，加快推动洛阳成为一座居者心怡、来者心悦的宜居宜业现代化城市，这才是可取的态度。（邓德洪）