省统计局发布《2016年河南省生态文明建设年度评价结果公报》，首次公布2016年度我省各地绿色发展指数，洛阳居全省第三。消息一出，不少人多少还是有些“小吃惊”，原来我们的大洛阳果真这么“绿”！

省统计局发布《2016年河南省生态文明建设年度评价结果公报》，首次公布2016年度我省各地绿色发展指数，洛阳居全省第三。消息一出，不少人多少还是有些“小吃惊”，原来我们的大洛阳果真这么“绿”！

这次我省各地绿色发展指数，是从资源利用、环境治理、治理能力、生态保护、增长质量、绿色生活6个方面进行评估后生成的。其中，洛阳在治理能力、生态保护上列全省第四位，在增长质量、绿色生活上列全省第三位。由是观之，“绿色指数”不仅是一个地方生态文明程度全面系统的“指标呈现”，也标注着这个地方的“发展成色”。

早在去年年底，我国就首次发布了绿色发展指数，通过7大方面56项评价指标计算生成，全面客观反映各省(区、市)绿色发展成果，并将其纳入五年一次的生态文明建设目标考核，作为各省(区、市)党政领导综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据。把绿色与发展融合互动，让发展观与政绩观融会贯通，绿色发展指数成了各地贯彻新发展理念的“指挥棒”，给出了生态文明建设的“测量仪”、高质量发展的“风向标”。

把目光切回洛阳，比指标更真实的是切身感受。就在最近，兴洛湖公园开园了、伊水游园八里堂段绿化完工了、龙门大道等城市街道绿化提升了……在一项项绿色举措的相互衔接中，生命气息扑面而来，让人不禁感叹洛阳城里春光好。如果把时间线条拉长些，这两年，洛阳把好山好水好风光融入城市，以绿“荫”城、以水“润”城、以文“化”城、以业“兴”城，加快构建生态环境建设体系筑牢绿色底线，加快构建现代产业体系升级绿色产业，加快构建现代城镇体系建设绿色家园，不仅刷新了洛阳的“美丽颜值”，更提升了城市的“发展气质”，增强了老百姓的获得感和幸福感。

即使一千个人眼中有一千种美丽，“绿色”也是公认最美丽的色彩。绿色生态是洛阳的最大财富、最大优势、最大品牌，以“绿色指数”标注“发展成色”，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，在迈向人与自然和谐共生的现代化新征程上，洛阳定能把生态文明这幅画卷推向胜境。（魏春兴）