高质量发展的“破”与“立”（河洛观潮）

今年全国两会，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时指出，“产业发展不能只盯着羊、煤、土、气，要大力培育新产业、新动能、新增长极”。同时，他还强调，要“努力改变传统产业多新兴产业少、低端产业多高端产业少、资源型产业多高附加值产业少、劳动密集型产业多资本科技密集型产业少的状况”。

今年全国两会，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时指出，“产业发展不能只盯着羊、煤、土、气，要大力培育新产业、新动能、新增长极”。同时，他还强调，要“努力改变传统产业多新兴产业少、低端产业多高端产业少、资源型产业多高附加值产业少、劳动密集型产业多资本科技密集型产业少的状况”。

经济发展的质变，往往是在“破”与“立”的不断推进中实现的。在总书记为内蒙古产业发展开出的“药方”中，“四多四少”就是需要“破”的问题，“三个新”就是未来“立”的方向，二者合一，就是“扎实推动经济高质量发展”的方法论。

长期以来，“四多四少”也是困扰洛阳产业发展的突出问题，如何“破”局，成为事关洛阳长远发展全局的重要任务。进入“十三五”以来，立足优势、挖掘潜力、扬长补短，洛阳加快构建现代产业体系，谋划确立了“五强六新五特”产业布局，明确了先进装备制造、新材料、高端石化、电子信息、旅游五大主导产业，机器人及智能制造、新能源、生物医药、现代物流、电子商务、金融六大新兴产业，文化、科技服务、牡丹、健康养老、高效农业五大特色产业。

“破”得精准，“立”得有效。中信重工坐上国内特种机器人及智能装备市场“头把交椅”，总投资150亿元的银隆新能源洛阳产业园项目开建，高端装备制造等六大产业园加快建设……近年，新产业、新动能、新增长极在洛阳风生水起，推动全市GDP去年首次突破4000亿元大关，经济增速全省第一。与此同时，洛阳产业结构实现由“二三一”向“三二一”的重大转变，洛阳经济实现由过去单一的工业拉动向服务业与工业共同拉动转变。在加快构建多元发展、多极支撑的现代产业新体系的过程中，洛阳逐渐形成了优势突出、结构合理、创新驱动、区域协调、城乡一体的发展新格局，托举洛阳进入高质量发展的良性轨道。

不“破”则不“立”。由高速增长阶段转向高质量发展阶段，既是一个转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，也是一个主动作为、乘势而上的机遇期。推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，以大“破”大“立”的决心和意志，加快实现“质量变革、效率变革、动力变革”。切记：“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。”(万晓阳)