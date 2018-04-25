洛阳年近八旬老人写剧本 记录平乐保卫战历史

“我写这部电影剧本，为的是记录平乐保卫战历史。”79岁的一拖退休职工郭松涛，昨日在涧西区的家里接受《洛阳晚报》记者采访时说，这部共计8万多字的电影剧本《铁林钢镇的抗日风云》还提及了洛阳保卫战，他希望更多人铭记洛阳抗战历史。

郭松涛在谈论《铁林钢镇的抗日风云》的创作过程

“我写这部电影剧本，为的是记录平乐保卫战历史。”79岁的一拖退休职工郭松涛，昨日在涧西区的家里接受《洛阳晚报》记者采访时说，这部共计8万多字的电影剧本《铁林钢镇的抗日风云》还提及了洛阳保卫战，他希望更多人铭记洛阳抗战历史。

故事：历时近4个月，老人手写8万多字剧本

记者看到，电影剧本《铁林钢镇的抗日风云》是从1932年写起，至1945年8月抗战胜利止，总计182个场景。由于不会使用电脑，郭松涛只能手写。他从去年8月初开始动笔，到去年11月中旬完成初稿，并于近日修改定稿，全文8万多字。

郭松涛说，他是孟津县平乐镇平乐村人。20世纪六七十年代，他曾在《人民日报》《河南日报》等报刊上发表诗歌、散文等。退休之后，他依然笔耕不辍，出版有长篇小说《无德怪传》等。

“我是抗战的亲历者，虽然当时年龄小，但是我父亲为了抗战而牺牲，因此我对抗战历史有着刻骨铭心的记忆。”郭松涛说，他一直有个心愿，写一部反映抗战历史的作品。经过慎重考虑，他最终决定为发生在家乡的平乐保卫战写一部电影剧本。

回放：多方搜集史料，记录平乐保卫战历史

在动笔之前，郭松涛多方搜集史料，找来《孟津县志》《洛阳大典》《孟津文史资料》《中共孟津党史》等书籍，为他的创作打下坚实基础。

为了便于读者阅读，郭松涛在电影剧本的篇首列出了主要人物的姓名，排名第一的是郭铁林，著名书画家，孟津县平乐镇平乐村人，一生爱画鹰和石，每画必题诗，人称“诗书画印”四绝。他性格耿介，不畏权贵，中年便给自己立下“三不写三不画”的规矩。当日军攻陷洛阳后，他更是闭门谢客，“宁愿饿死，绝不事敌”，保持着文人的风骨。

其他人物有郭显坤、郭芳五、郭又新(郭松涛之父——记者注)、王仲平、郭兴唐、朱吉甫、张安华及日军联队长小原等。

“我钦佩郭铁林的铮铮铁骨，因此给这部电影剧本取名《铁林钢镇的抗日风云》。”郭松涛说，该剧本描绘了郭铁林和日军的斗争，更浓墨重彩地还原了平乐保卫战的过程。

历史：平乐保卫战，打得日军溃败而逃

在中华民族抗战史上，洛阳保卫战因以寡敌众、艰苦卓绝，被军事研究者认为可与抗日战争中最惨烈的衡阳战役相提并论。

鲜为人知的是，继惨烈的洛阳保卫战之后，孟津县平乐镇也爆发了平乐保卫战。电影剧本第114个场景写道：“1945年农历正月十七晨5时，日军从东、南、西三面包围了平乐村，因为汉奸告密称平乐村驻有洛阳三区抗日武装大队。洛阳三区抗日武装大队成员和村民一起关闭寨门御敌，阻挡日军进村，战斗即刻打响。”

据《孟津县志》记载，当时洛阳三区抗日武装大队夜宿平乐，欲袭击白马寺日军据点。白马寺据点的日军获悉后，纠集日伪军1000余人，突袭平乐。抗日武装大队应战突围，联合当地村民，与日伪军展开了血战。激战一天，日伪军溃败而逃，被歼23人。

“现在，已有一家影视公司关注这部电影剧本，如果能尽快拍摄，那就更好了。”郭松涛说，他希望这部电影剧本能让更多人看到并铭记洛阳抗战历史。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）